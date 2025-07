Alba González explica por qué en terapia se sentía "invalidada": "En la poesía he encontrado un lugar seguro"

Las redes sociales pueden agudizar los problemas de salud mental pero, también pueden convertirse en una herramienta terapéutica. Un ejemplo de ello es Alba González, una joven poetisa malagueña de solo 20 años que lleva lidiando con la depresión desde los 12 años. La joven, a través de su perfil en TikTok, comenzó a compartir sus poemas en los que expresaba cómo se sentía.

La joven cuenta a Andrea Ropero que sigue luchando por salir de su depresión. "Comencé a escribir con esa edad, con la idea de entender qué es lo que me pasaba", explica, "y echarlo fuera". Con 16 años decidió lanzar un libro con sus textos. Actualmente, la joven cuenta con cuatro poemarios.

Alba explica que ella, de pequeña, siempre fue una niña alegre y divertida pero, tras varios años con una situación familiar complicada y tener problemas en el colegios y con ella misma, cayó en una depresión, con autolesiones e ideas suicidas. "No tenía herramientas para hacer frente a todo ello", expone.

Su única forma de hacer frente a todo lo que le estaba sucediendo era escribir. "A pesar de decir que no estaba bien, parecía que a nadie le importaba", reflexiona. "En la poesía he encontrado un lugar seguro porque en terapia, desgraciadamente, me he sentido muy invalidada", afirma. "La poesía no podía decirme que lo que yo estaba sintiendo era exagerado, que no era para tanto o que tenía que dejar de sentirme así", añade.