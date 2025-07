¿Adiós al que cada uno se pague lo suyo?: bares y restaurantes se plantan a la costumbre de pagar por separado

Bares y restaurantes de Málaga han decidido no permitir la división de cuentas entre comensales, ya que cobrar individualmente retrasa su trabajo. Aunque legalmente no hay impedimentos, las asociaciones de consumidores sugieren informar a los clientes para evitar malentendidos. Según un camarero, cobrar por separado es complicado, especialmente en grupos grandes, y esta medida se extiende a otras ciudades como Barcelona. La normativa no obliga a fraccionar la cuenta, por lo que se recomienda aplicar el sentido común e informar a los clientes. Algunos clientes optan por usar aplicaciones de pago, mientras otros prefieren pagar solo por lo que consumen.

Según comenta un camarero de la ciudad andaluza "es súper complicado cobrar por separado y más cuando son grupos grandes". Ante esta situación muchos establecimientos malagueños han colgado el cartel en el que informan que no permiten dividir la cuenta. Una medida que comienza a extenderse en bares y restaurantes de todo el país. Por ejemplo, en Barcelona otro empleado de la hostelería explica que "a veces se hacen grupos de 15 o 20 personas y cada persona quiere pagar a su conveniencia". Algo que, según cuentan, ralentiza su trabajo e, incluso, a menudo descuadra la caja.

Si bien la solución está clara, puede conllevar un problema y es cuando el cliente desconoce la prohibición. "No hay una ley que determine que los clientes tienen derecho a fraccionar la cuenta o a pagarla de una sola vez. Es un aspecto en el que la ley no llega a profundizar tanto. Simplemente hay que aplicar el sentido común. Lo lógico es informar por parte de la empresa que presta el servicio y los clientes atenerse a estas circunstancias", explica a laSexta el portavoz de la OCU, Enrique García.

Mientras que unos solventan la restricción de estos establecimiento "con bizums", para que los "200-300 euros" de la cuenta no tuviera que "pagar una persona", otros tiran del sentido común de sus bolsillos: "Si yo me tomo dos cañas, pago mis dos cañas y no tengo por qué pagar el cubata del otro y el agua y la que no toma nada", sentencia este chico de Santiago de Compostela.