Polémica por el cartel que anuncia la fiesta del Orgullo LGTBI en Madrid. El ayuntamiento ha eliminado la bandera del arcoíris y ha utilizado tópicos llenos de prejuicios hacia el colectivo. Lo más representativo que han encontrado de esta fiesta que debe ser de inclusión, derechos y libertades es un tacón, una copa de alcohol, un condón y una gran flor.

En el cartel tampoco se hace ni una sola mención a las siglas que engloban al colectivo LGTBI y los colores de la bandera están representados por unos fuegos artificiales, como si de una fiesta patronal más se tratase.

Organizaciones en defensa de los derechos LGTBI denuncian que el Ayuntamiento simplifica de manera estereotipada a un colectivo muy amplio: "Vuelven a poner el foco en la fiesta y en el sexo", se lamentan. "Es evidentemente que celebramos, pero el foco debería estar en la reivindicación", denuncia Ronny de la Cruz, presidente de COGAM.

A esto se suma que han utilizado estereotipos como el tacón y la pluma en este cartel promocional, en el que se olvidan de "la reivindicación y la necesidad de igualdad real". Estos no dejan de ser iconos que refuerzan los prejuicios y estigmatizan al colectivo.

Pero hay algo que llama aún más la atención. "No me imagino un preservativo en el cartel de la fiestas de San Isidro o de las Fiestas de La Paloma", critica Ronny de la Cruz, y asegura que "no tiene ningún sentido". "Sobra totalmente", opinan en la calle.

Desde el Ayuntamiento se defienden diciendo que la campaña se aprobó con Diversia Global y que el Orgullo es una de sus señas de identidad para mostrar a Madrid como una ciudad abierta, cosmopolita y diversa, pero la polémica se ha viralizado en redes sociales y también en la calle. "Hay hipersexualización", opina un joven.

"El cartel rebaja a la mínima expresión de dónde viene todo esto del orgullo", se lamenta el presidente de COGAM. Por eso, anuncian que se pondrán en contacto con el consistorio para que lo revisen y que prime lo importante: la reivindicación, no el estigma.