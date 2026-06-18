La repugnante transfobia de Vox: un diputado critica que "las conductas" LGTBI pasen del "catálogo de trastornos" al de "derechos"

Los detalles Vox ya no oculta su transfobia. Un diputado del partido de ultraderecha en Murcia ha culpado al comunismo de "construir personas no binarias". Lo ha defendido en plena cámara autonómica generando las críticas de la izquierda.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Antonio Martínez Nieto, ha acusado al comunismo de transformar las conductas trans de trastornos a derechos humanos. Durante un debate sobre protocolos de atención al alumnado trans y contra el acoso transfóbico, afirmó que el sistema educativo es víctima de esta ideología, que crea personas no binarias. Según él, Murcia es vulnerable a esta ideología, aprobando leyes LGTB trans que permiten el adoctrinamiento. María Marín, diputada de Podemos, calificó de "fascista" a Martínez Nieto, acusándolo de llamar "enfermas" a las personas LGTBIQA+ y advirtió sobre un retroceso en derechos si PP y Vox gobiernan.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional de Murcia Antonio Martínez Nieto ha atribuido al comunismo el "logro" de sacar las conductas trans "del catálogo de los trastornos y meterlas en el catálogo de los derechos humanos".

Durante un debate en la cámara autonómica sobre la adopción de "protocolos de atención al alumnado trans y contra el acoso transfóbico", ha señalado que el sistema educativo es "la principal víctima de esa ideología", que se infiltra en él "para construir personas no binarias".

En su opinión, la comunidad autónoma de Murcia ha sido una de las "vulnerables que se sometieron a esa ideología y aprobaron una ley LGTB trans que permite el adoctrinamiento y el protocolo para prevenir el acoso transfóbico".

La diputada de Podemos María Marín, promotora de la moción, ha tachado en su réplica de "fascista" a Martínez Nieto por su intervención y posteriormente, en su cuenta de X, ha señalado que el diputado de Vox ha llamado "enfermas y trastornadas a las personas LGTBIQA+".

"Ya no disimulan. Si PP y Vox llegan a gobernar volverán a meternos en armarios, manicomios y prisiones", ha apostillado en su mensaje, al que ha adjuntado un vídeo con las manifestaciones de Martínez Nieto.

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