Ahora

Homofobia

Abucheos, insultos y saludos nazis a metros de la Policía: el odio mancha el desfile del Orgullo en Córdoba

El contexto Un vecino increpó a los integrantes de las carrozas alzando el brazo, mientras que varios menores efectuaron gestos de desprecio al paso del desfile por la sede de Vox.

Abucheos, insultos y saludos nazis a metros de la Policía: el odio mancha el desfile del Orgullo en Córdoba

Una bochornosa exhibición de odio y homofobia a cara descubierta. Es lo que se vivió el pasado sábado 13 de junio al paso del desfile del Orgullo en Córdoba. Las personas que iban a bordo de las carrozas tuvieron que aguantar saludos nazis e insultos durante su recorrido.

El primero en protagonizar un encontronazo fue un vecino que, al paso de las carrozas, alzó el brazo efectuando el saludo nazi hasta en dos ocasiones para, posteriormente, increpar a quienes integraban el desfile. Lo más llamativo es que lo hizo a escasos metros de un agente de la Policía Local que no hizo absolutamente nada.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba argumentan que este gesto no es constitutivo de delito y que por ello el agente no intervino, aunque lo condenan.

Pero ese no fue el único gesto homófobo del día. Al paso por una sede de Vox, varios jóvenes se ríen, insultan e increpan a los participantes del desfile. De nuevo, los autores de estos bochornosos gestos salieron impunes. "Lo que pedimos es que se actúe ante este tipo de casos, que no son bromas ni casos aislados, es violencia", denuncia Nadya Fernández, portavoz de Córdoba por la Diversidad.

Por eso, desde la asociación advierten de que el próximo sábado 28 de junio volverán a salir a la calle para exigir respeto para los derechos LGTBI, y después de estos lamentables episodios violentos, lo harán con más fuerza y más motivos que nunca.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El PP esquiva el veto de la Mesa y el Congreso votará para exigirle a Sánchez una moción de confianza
  2. Guerra en Irán, en directo | EEUU anuncia un alto el fuego entre Israel y Hizbulá que entra en vigor este mismo viernes
  3. Zapatero, una defensa preparada durante 29 días que no convenció y hasta enfadó al juez Calama: "Yo no soy una madre abadesa"
  4. MÁR lo vuelve a hacer: lanza un bulo para desviar la atención sobre el caso de González Amador
  5. Consumo excluirá 'ultraprocesados' y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas en los centros educativos
  6. El futbolista Achraf Hakimi será juzgado por violación tras la denuncia de una mujer en 2023