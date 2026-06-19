Abucheos, insultos y saludos nazis a metros de la Policía: el odio mancha el desfile del Orgullo en Córdoba

El contexto Un vecino increpó a los integrantes de las carrozas alzando el brazo, mientras que varios menores efectuaron gestos de desprecio al paso del desfile por la sede de Vox.

El desfile del Orgullo en Córdoba el pasado 13 de junio se vio empañado por actos de odio y homofobia. Durante el evento, un vecino realizó el saludo nazi en dos ocasiones y hostigó a los participantes, todo a pocos metros de un agente de la Policía Local que no intervino. El Ayuntamiento de Córdoba afirma que el gesto no constituye delito, aunque lo condena. Además, jóvenes desde una sede de Vox insultaron e increparon a los asistentes, quedando impunes. La asociación Córdoba por la Diversidad, liderada por Nadya Fernández, planea manifestarse nuevamente el 28 de junio para exigir respeto hacia los derechos LGTBI.

Una bochornosa exhibición de odio y homofobia a cara descubierta. Es lo que se vivió el pasado sábado 13 de junio al paso del desfile del Orgullo en Córdoba. Las personas que iban a bordo de las carrozas tuvieron que aguantar saludos nazis e insultos durante su recorrido.

El primero en protagonizar un encontronazo fue un vecino que, al paso de las carrozas, alzó el brazo efectuando el saludo nazi hasta en dos ocasiones para, posteriormente, increpar a quienes integraban el desfile. Lo más llamativo es que lo hizo a escasos metros de un agente de la Policía Local que no hizo absolutamente nada.

Desde el Ayuntamiento de Córdoba argumentan que este gesto no es constitutivo de delito y que por ello el agente no intervino, aunque lo condenan.

Pero ese no fue el único gesto homófobo del día. Al paso por una sede de Vox, varios jóvenes se ríen, insultan e increpan a los participantes del desfile. De nuevo, los autores de estos bochornosos gestos salieron impunes. "Lo que pedimos es que se actúe ante este tipo de casos, que no son bromas ni casos aislados, es violencia", denuncia Nadya Fernández, portavoz de Córdoba por la Diversidad.

Por eso, desde la asociación advierten de que el próximo sábado 28 de junio volverán a salir a la calle para exigir respeto para los derechos LGTBI, y después de estos lamentables episodios violentos, lo harán con más fuerza y más motivos que nunca.

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