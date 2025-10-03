La presidenta de Amama reclama los datos reales de afectadas por los cribados de cáncer de mama: "Se están inventando cifras"

¿Qué ha dicho? Ángela Claverol acusa a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, de intentar "culpabilizarlas" cuando le trasladaron las denuncias de mujeres que se estaban viendo afectadas por los fallos en el programa de cribado: "Le enseñamos las denuncias y no se ha enterado".

Ángela Claverol, presidenta de la Asociación Amama, ha exigido a Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía, que proporcione los datos reales de mujeres afectadas por los diagnósticos tardíos de cáncer de mama, acusándola de "inventarse las cifras". En una entrevista en Al Rojo Vivo, Claverol criticó que Hernández tratara a las afectadas como "datos" y no como "personas", calificando de "indignante" esta actitud. Además, reveló que Hernández descartó invertir en más radiólogos y oncólogos por considerarlo "mucho dinero", lo que le llevó a preguntarse "cuánto vale la vida de las mujeres andaluzas".

La presidenta de la Asociación Amama, Ángela Claverol, pide a la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, los datos reales de mujeres afectadas por el escándalo de los diagnósticos tardíos de cáncer de mama en Andalucía, acusándola de "inventarse las cifras".

En una entrevista en Al Rojo Vivo, Claverol denuncia que Hernández haya tratado a las afectadas como "datos" y no como "personas". "No me vuelva a decir casos: tengo cara, tengo vida. Esto es indignante, una falta de vergüenza total", critica, a la vez que se pregunta por qué les "tratan tan mal" desde la Consejería de Salud.

"Su reacción fue culpabilizarnos. Les enseñamos las denuncias y no se ha enterado. Se está inventando cifras. Preguntad algún periodista de dónde saca esas cifras, se las está inventando", afirma Claverol. La presidenta de la Asociación admite sufrir "una pena terrible" y tener "miedo" por sus seres queridos.

Durante la entrevista ha llegado a confesar que, durante el encuentro que mantuvieron con Hernández, la consejera descartó invertir en más radiólogos y oncólogos porque era "mucho dinero". "¿Cuánto vale la vida de una mujer andaluza?", se pregunta. En dicha reunión, les llegó a acusar de "generar alarma" con sus denuncias, dejando claro que este escándalo "es para alarmarse".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.