Se investigan los hechos

Un hombre mata a su madre en Brenes (Sevilla) y se entrega en el cuartel de la Guardia Civil

Los detalles El instituto armado ha abierto una investigación sobre estos hechos, ocurridos en un domicilio de esta localidad de unos 12.000 habitantes situado en la comarca de la Vega del Guadalquivir, a unos 20 kilómetros de la capital sevillana.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espaldas, de pie junto a un vehículo oficial.Europa Press
Un hombre se ha entregado este viernes en el cuartel de la Guardia Civil de Brenes (Sevilla) y ha confesado que había matado a su madre, según ha informado a EFE un portavoz de la Guardia Civil. El instituto armado ha abierto una investigación sobre estos hechos, ocurridos en un domicilio de esta localidad de unos 12.000 habitantes situado en la comarca de la Vega del Guadalquivir, a unos 20 kilómetros de la capital sevillana.

De momento, la Guardia Civil no ha ofrecido más detalles sobre este suceso, aunque ha precisado que el detenido es mayor de edad. Desde el Ayuntamiento de Brenes se ha decretado un día de luto oficial desde las 13.00 horas de este viernes. El alcalde de la localidad, Jorge Barrera, se ha mostrado consternado "por el asesinato presuntamente de forma violenta de una vecina".

En su perfil de Facebook, el regidor ha detallado que el presunto autor de los hechos se encuentra ya arrestado y a la espera de pasar a disposición judicial y que tanto Policía como Guardia Civil se encuentran contrastando e investigando lo sucedido.

