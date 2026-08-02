Los incendios no dan un respiro: Extremadura, Castilla y León o Aragón siguen luchando contra el fuego

Los detalles Algunos de los fuegos, como el de Cáceres o el de Burgohondo, han sufrido durante las últimas horas reproducciones que han tenido que ser sofocadas.

La situación de incendios en España ha mejorado en comparación con la semana pasada, pero varias zonas siguen enfrentando fuegos activos. En Cáceres, el incendio está en proceso de estabilización, permitiendo que 800 evacuados regresen a sus hogares aunque deben permanecer confinados. El fuego ha quemado 1.500 hectáreas y se trabaja con 81 efectivos y 12 medios aéreos para controlarlo. En Ávila, el incendio en Burgohondo sigue sin control tras tres posibles focos provocados. En Zamora, el fuego en Fermoselle se reactivó pero fue sofocado por medios aéreos. En Huesca, el incendio en Seira avanza lentamente a gran altitud, preocupando a las autoridades.

La situación ha mejorado a nivel nacional en comparación con la semana pasada, pero eso no quiere decir que varias zonas de España sigan luchando contra el fuego en diferentes incendios que se están produciendo en territorio español y que hacen crecer el dato de hectáreas quemadas en 2026, año récord nacional.

Pese al viento y la dificultad de hacer frente al incendio de Cáceres durante la madrugada, el mismo está en proceso de ser estabilizado y las 800 personas que fueron evacuadas durante el sábado de los municipios de Grimaldo y Casas de Millán, han podido regresar, aunque tendrán que permanecer confinadas.

Ya está perimetrado el 70%, aunque la nube de humo es visible desde lejos y las llamas ya abarcan 1.500 hectáreas. Este domingo trabajan 81 efectivos y 12 medios aéreos con el objetivo de controlarlo cuanto antes. El desencadenante, de nuevo, un camión que ardía en el arcén a las cinco de la mañana. Además, se han prendido de manera intencionada otros tres nuevos focos en Casas de Millán.

"Alguien ha prendido tres puntos de fuego en Casas de Millán. Ha sido visible, no tiene nada que ver con el viento, o bien por querer proteger su propio olivar, su propia finca o por cuestiones desconocidas", ha afirmado Abel Bautista, vicepresidente de la Junta de Extremadura.

Situación parecida en Burgohondo, en Ávila. Durante la tarde del sábado se dieron tres reproducciones que, según el puesto de mando, podrían haber sido provocadas. La más importante, la de La Adrada, ha provocado la evacuación de la urbanización de La Picota durante varias horas. El viento permitió manejar la situación, aunque por el momento, sigue sin estar controlado.

Tampoco el de Fermoselle, en Zamora, que durante la tarde del sábado volvió a reactivarse. Eso sí, los medios aéreos consiguieron sofocar.

Por otro lado, en Seira, en Huesca, las llamas avanzan lentamente, pero preocupa su evolución porque se encuentra a más de 2000 metros de altitud.

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