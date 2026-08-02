Detienen en Gipuzkoa a un menor de 17 años considerado el principal referente en España de la organización extremista Red 764

Los detalles Al colectivo, que ha pasado de ser una entidad marginal a una estructura de alcance internacional, se le investiga por su vinculación en delitos como "la sextorsión, el acoso organizado y la distribución de material de explotación sexual infantil".

Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil resultó en la detención de un menor de 17 años en Gipuzkoa, considerado el principal referente en España de la extremista Red 764. Esta organización transnacional busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables, y ha sido investigada por delitos como sextorsión, acoso, y distribución de material de explotación sexual infantil. El detenido presuntamente envió amenazas a instituciones y personas, generando alarma social. La red 764, originada en Texas, es considerada internacionalmente peligrosa, y Canadá la ha declarado entidad terrorista. El menor está en internamiento preventivo.

Una operación conjunta de la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil ha permitido detener en Gipuzkoa a un menor de 17 años considerado el principal referente en España de la extremista Red 764. Esta organización, que "busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables", opera a nivel transnacional y a través de Internet.

Según informa el Departamento de Seguridad vasco en una nota, el colectivo ha sido investigado en varios países por su vinculación en delitos como "la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas".

Al detenido se le atribuye presuntamente el envío de numerosas amenazas dirigidas contra centros educativos, ayuntamientos, bibliotecas, asociaciones sociales, organismos públicos y diversas personas entre enero y abril de 2026.

Además, el Departamento de Seguridad concreta que anunciaba tiroteos, ataques armados y otras acciones violentas que, aunque no llegaron a producirse, "generaron una importante alarma social y obligaron al despliegue de dispositivos extraordinarios de seguridad".

Múltiples amenazas

El arrestado hacía referencia en estas amenazas a su supuesta pertenencia a la organización 764 y, en algunas de ellas, manifestaba que "retransmitiría en directo a través de una plataforma online los asesinatos que pretendía cometer".

Entre los hechos que se investigan destacan también amenazas dirigidas contra un conocido centro de ocio y contra diversas personas, además del uso de falsos avisos de emergencias y técnicas de suplantación de identidad.

Como consecuencia de todas las acciones que habría realizado, al menos dos personas, una en el País Vasco y otra en Cataluña, fueron víctimas de campañas de hostigamiento vinculadas a los hechos investigados.

Además, averiguaciones revelaron además que el detenido mantenía contactos y participaba en espacios digitales donde se promovían dinámicas de manipulación psicológica sobre menores y jóvenes vulnerables.

La identificación del presunto responsable es resultado de una investigación desarrollada durante meses de forma conjunta por el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) y Secciones Centrales SECIC de la Ertzaintza, y de los servicios de información de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Civil.

Tras las correspondientes autorizaciones judiciales, el pasado 16 de julio se practicaron entradas y registros en dos inmuebles de Gipuzkoa vinculados al investigado. Durante la intervención se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, soportes de almacenamiento digital y diversa documentación de interés para la investigación, relacionada con la actividad delictiva atribuida al detenido y con la organización 764.

El arrestado, tras pasar a disposición judicial, cumple ya una medida preventiva de internamiento en un centro especializado.

Texas, origen de la red

La red 764 surgió en EEUU y toma su nombre de los tres primeros dígitos del código postal de Stephenville, en Texas, localidad donde nació su fundador. Con el paso de los años ha evolucionado desde una comunidad virtual marginal hasta una estructura de alcance internacional con presencia en varios países.

Sus integrantes utilizan plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y espacios frecuentados por menores para localizar y captar potenciales víctimas. A nivel internacional, 764 está considerada una de las comunidades más peligrosas surgidas en internet en los últimos años. Diversos organismos de seguridad mantienen abiertas investigaciones sobre sus actividades y Canadá la ha declarado entidad terrorista, explica el Departamento de Seguridad.

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