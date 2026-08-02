Detienen a un hombre por provocar un incendio en un centro comercial de Madrid que obligó a su desalojo .

El contexto Los hechos sucedieron en torno a las 17:30 horas en unos contenedores situados en una zona de carga y descarga de la planta 0 del centro. El individuo que originó el fuego fue encontrado agazapado en las inmediaciones del complejo.

En la madrugada del domingo, la Policía Nacional detuvo al presunto autor del incendio en el centro comercial La Vaguada, en el barrio de El Pilar, Madrid. El sospechoso fue localizado por agentes del grupo de atención al ciudadano (GAC) en actitud evasiva entre vehículos cercanos al centro. Reconocido como el responsable del incendio, fue arrestado y está a la espera de comparecer ante la autoridad judicial. El incendio comenzó a las 17:30 horas en contenedores de carga y descarga, provocando una gran cantidad de humo. El centro fue evacuado de manera segura, y nueve dotaciones de Bomberos extinguieron el fuego. Un vigilante fue atendido por intoxicación leve de humo.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada de este domingo al presunto autor del incendio ocurrido este sábado en el madrileño centro comercial La Vaguada, en el barrio de El Pilar del distrito de Fuencarral, Madrid.

Como ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, agentes del grupo de atención al ciudadano (GAC) localizaron sobre la una de la madrugada, varias horas después del suceso, a un individuo agazapado en las inmediaciones del centro comercial entre unos vehículos y en actitud evasiva ante la presencia policial.

Al proceder a su identificación, fue reconocido por los agentes como la persona que originó el incendio, por lo que fue inmediatamente detenido y está a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos sucedieron en torno a las 17:30 horas en unos contenedores situados en una zona de carga y descarga de la planta 0 del centro, un gran complejo comercial con 200 tiendas y una superficie de 85.000 metros cuadrados por el que pasan cada año más de 25 millones de visitantes.

Según informaron fuentes de Emergencias Madrid, el personal de seguridad, la Policía Nacional y Policía Municipal se encargaron de desalojar el centro con seguridad por la gran carga de humo que se generó y hasta nueve dotaciones de Bomberos Madrid se desplazaron al lugar para extinguir el fuego.

Los efectivos de Samur-Protección Civil que acudieron en preventivo solo tuvieron que atender a un vigilante de seguridad por intoxicación leve de humo.

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