Los bisontes que frenaron el fuego: una manada convierte su reserva en un oasis entre las cenizas del incendio de Madrid

El contexto Los animales sobrevivieron con apenas algunos rasguños y la explicación está en una labor silenciosa que realizan durante todo el año.

En un incendio que arrasó el oeste de la Comunidad de Madrid, una finca quedó sorprendentemente intacta gracias a los bisontes que la habitan. Estos animales, al alimentarse, eliminan la vegetación que podría servir de combustible para el fuego, creando así un oasis en medio de la devastación. A pesar de que el fuego amenazó la reserva, las zonas donde pastaban bisontes, caballos y vacas permanecieron casi intactas. Además de bisontes europeos, la reserva alberga ciervos, corzos y jabalíes. Próximamente, se espera abrir al público e incorporar nuevas especies, como los caballos konik.

Entre las miles de hectáreas calcinadas por el incendio que arrasa el oeste de la Comunidad de Madrid hay una imagen que llama la atención. En medio de un paisaje completamente negro, una finca mantiene amplias zonas verdes y el motivo no es un cortafuegos ni una intervención de última hora: son los bisontes que viven allí.

El incendio avanzó durante horas hacia Robledo de Chavela, poniendo en peligro esta reserva de fauna salvaje. Sus responsables apenas pudieron actuar: "Al camión le cortaron el paso, no pudo llegar, y ya tuvimos que dejar a los animales en los sitios con menos pastos y donde pensábamos que podían salvarse", explica Raúl Rodríguez, socio cofundador de Bisonte Park.

Cuando regresó al día siguiente esperaba encontrarse una escena de devastación absoluta. Gran parte de la finca había quedado reducida a cenizas y sin embargo, las parcelas donde habían estado pastando los caballos, las vacas y la manada de bisontes permanecían prácticamente intactas.

Una labor silenciosa

Los animales sobrevivieron con apenas algunos rasguños y la explicación está en una labor silenciosa que realizan durante todo el año. Al alimentarse, los bisontes eliminan gran parte de la vegetación que sirve de combustible para las llamas.

"De hecho hemos visto que se han venido muchos animales a este oasis que ha quedado en medio de toda la ceniza", explica Rodríguez. En la reserva conviven especies como ciervos, corzos, muflones y jabalíes, además de bisontes europeos, desaparecidos de la península hace siglos y conocidos por protagonizar algunas de las pinturas rupestres más emblemáticas de Altamira.

Su tamaño también los convierte en grandes aliados del monte: "El bisonte es el herbívoro más grande de Europa. Desbroza madera y hace un trabajo que los demás animales no pueden hacer. Además, con el pasto no deja prácticamente nada".

El recinto todavía no ha abierto sus puertas al público, aunque sus impulsores esperan hacerlo en los próximos meses incorporando nuevas especies, entre ellas caballos konik, descendientes del tarpán, el caballo salvaje que también aparece representado en las cuevas de Altamira.

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