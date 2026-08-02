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Un incendio en una vivienda de A Coruña deja 11 heridos: nueve fueron trasladados al hospital

¿Qué ha pasado? El fuego se originó en una vivienda del primer piso, donde resultaron calcinadas dos habitaciones y otras partes quedaron dañadas a causa del humo, que se extendió rápidamente al resto del edificio, según relataron varias personas al 112

Imagen de archivo de un camión de Bomberos de A Coruña. Imagen de archivo de un camión de Bomberos de A Coruña.Europa Press

Un total de 11 personas han resultado heridas en un incendio en un edificio de A Coruña, originado cerca de las 02.00 horas de la madrugada en el primer piso. El humo se extendió al resto a través de las escaleras, una circunstancia que llevó a decretar el desalojo preventivo del mismo hasta la finalización de las tareas de extinción y ventilación.

El conjunto de personas afectadas fueron atendidas por el personal sanitario en el mismo punto y, además, nueve de ellas necesitaron ser trasladadas al Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). En principio, ningún caso es grave, según la información del 112 Galicia, al que los bomberos desplazados trasladaron que el origen del fuego puede estar en un patinete eléctrico.

El inmueble está situado en la calle Nicomedes Pastor Díaz. Tras un primer aviso, las sucesivas llamadas a la central de emergencias permitieron localizar el incidente y activar los protocolos. Hasta allí se desplazó un operativo conformado por el 061, los Bomberos de A Coruña y la Policía Local y Nacional.

El fuego se originó en una vivienda del primer piso, donde resultaron calcinadas dos habitaciones y otras partes quedaron dañadas a causa del humo, que se extendió rápidamente al resto del edificio, según relataron varias personas al 112. Tanto en el piso afectado como en el resto del inmueble había personas, por lo que se procedió el desalojo preventivo durante el tiempo que duraron las tareas de extinción y se comprobaron las buenas condiciones de habitabilidad.

Pese a la toma de esta medida, las mismas personas en comunicación con la central indicaron que había "muchas" personas afectadas. El 112 Galicia cifra el total en 11, de las cuales nueve fueron trasladadas al hospital, aunque ninguna en estado grave. Además, alrededor de las 06.00 horas del domingo, las personas desalojadas pudieron volver a sus viviendas.

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