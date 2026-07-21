Más Vale Tarde patrulla con el SUMMA 112 en el pantano de San Juan: "El mayor peligro es la imprudencia"

Más Vale Tarde acompaña al dispositivo especial de vigilancia, salvamento acuático y asistencia del SUMMA 112 en el pantano de San Juan, una zona habilitada para el baño, pero donde ya han muerto dos personas este verano.

'MVT en Acción' acompaña a la lancha del SUMMA 112 en el pantano de San Juan, el único que está habilitado para el baño en la Comunidad de Madrid y donde ya han muerto dos personas en lo que va de verano.

"El peligro mayor del pantano es la imprudencia", explica uno de los miembros de este dispositivo especial de vigilancia, salvamento acuático y asistencia sanitaria en lo que se conoce como 'la playa de Madrid'.

"Tenemos que estar pendientes de todo lo que pasa en el agua, porque en cualquier momento se hunden y ahí ya sí que es difícil", apunta otra de las miembros del SUMMA, que muestra el momento en el que se está produciendo el rescate de dos niños que "se han ido mucho más de donde hacen pie y ya no podían salir".

El año pasado registraron más de 1.000 intervenciones como esa. Su función es preventiva, pero imprescindible para proteger a los bañistas, que en algunas ocasiones confunden la diversión con la imprudencia.

Hay quien salta desde una parte del pantano al agua, pero cuando el agua baja, aparecen las piedras. De hecho, los especialistas explican que ahí murió un chico hace unos días.

Entre los riesgos, detallan, se encuentra el exceso de alcohol o "ponerse a nadar intentando cruzar de un lado a otro pensando que pueden hacerlo sin ningún tipo de problema". En este sentido, señalan que en el pantano "hay muy poca flotabilidad", al tratarse de agua dulce, y hay zonas con hasta 30 metros de profundidad.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.