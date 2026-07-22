Colapso en la Playa de las Catedrales por la masificación de turistas: la Xunta tuvo que cerrarla por motivos de seguridad

Ayer y hoy se veían largas colas de visitantes en la Playa de las Catedrales. El martes la Xunta tuvo que cerrar por motivos de seguridad de los turistas este espacio natural donde solo se conceden 4.800 permisos al día.

Ayer la Playa de las Catedrales, en Lugo, registraba unas enormes colas de visitantes. La masificación obligó a las autoridades a tener que cerrar por motivos de seguridad la playa, un espacio natural que solamente concede 4.800 permisos por día.

Hoy continuaban las aglomeraciones, que llegaron a volver a poner sobre la mesa la posibilidad del cierre, si bien finalmente no ha sido necesario llegar a ese extremo.

En ambos casos la segunda bajamar del día se producía entre las 16:00 y 17:00 horas de la tarde, mientras que la primera se producía de madrugada, provocando que toda la gente que tenía permiso se concentrara en la misma franja horaria.

Para Joanna Ivars esto es un ejemplo de migración climática, donde desde hace tres o cuatro años cada vez más personas eligen las playas del norte como lugar de vacaciones por sus temperaturas más suaves.

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