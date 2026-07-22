Al borde del precipicio: ¿en qué consiste la terapia extrema que la terapeuta aconsejó al hijo del fundador de Mango?

Leo Álvarez y Bea de Vicente analizan en qué constaría la terapia extrema que recomendó la terapeuta de la familia Andic y cómo beneficia, o perjudica, este nuevo dato al hijo del fundador de Mango.

El caso Andic ha dado un nuevo y rocambolesco giro después de que haya aparecido una ayudante de la terapeuta del fundador de Mango y su hijo que asegura que se les habría recomendado un tipo de terapia extrema que consistiría en ponerse en una situación al borde de la muerte.

Leo Álvarez explica que este tipo de terapia de confrontación tendría como objetivo que afloraran sentimientos y contradicciones ante una situación al límite. Su idea, apunta Leo, habría sido que fueran a un precipicio como el de la montaña de Montserrat.

La ayudante habría encontrado el lugar donde habría ocurrido la muerte del fundador de Mango y habría llegado a ir allí con Jonathan Andic, algo que él no ha contado en ningún momento de la investigación.

La ayudante de la terapeuta habría declarado en este momento por miedo a que los Mossos lo descubrieran y saliera su nombre y, además de declarar en dos ocasiones, ha aportado su teléfono móvil donde se ven las conversaciones con el hijo de Andic. "Lo que no sé es si esto va a beneficiar o no a Jonathan", comenta Leo.

¿En qué consiste la terapia extrema?

La terapia extrema que habría recomendado la terapeuta de la familia Andic constaría de que padre e hijo se pusieran al borde del precipicio y, ante el riesgo de perderse el uno al otro, dejaran a un lado sus diferencias.

Sin embargo, el periodista de Más Vale Tarde indica que, tras hablar con algún terapeuta, este tipo de terapias "no tienen por qué conllevar ningún riesgo", pero sí estar ante una situación extrema para que "pueda aflorar lo mejor y lo peor de cada uno".

Esto, según Bea de Vicente, "ayudaría a explicar por qué estuvo unos días antes allí". De este modo, considera que si se llega a demostrar que la ayudante de la terapeuta y Jonathan Andic intercambiaron mensajes anteriores, "a lo mejor le favorece".

Por otro lado, la abogada señala que "esto también tiene su cara B": "Ha negado en todo momento tener una mala relación con su padre y esto demuestra que la relación, buena, no era".

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