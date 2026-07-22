Alerta por un brote de legionelosis en Manhattan: hay al menos cinco muertos, ocho hospitalizados y 34 torres de refrigeración con bacterias detectadas

Los detalles Varios concejales han presentado un proyecto de ley para endurecer la normativa, que exige pruebas de detección de legionela cada 31 días.

Un brote de legionelosis en Nueva York ha causado cinco muertes y 82 casos confirmados, según el Departamento de Salud municipal. Las muertes ocurrieron en el Upper East Side de Manhattan entre el viernes y el martes. Se encontraron bacterias en 34 torres de refrigeración de 33 edificios, que ya han sido limpiadas. Un veterano del Ejército de 88 años es una de las víctimas, y su familia planea demandar al propietario del edificio. No se han registrado nuevos casos en seis días, pero ocho personas siguen hospitalizadas. Se proponen nuevas leyes para endurecer el control y mejorar la prevención de futuros brotes.

Un brote de legionelosis en la ciudad de Nueva York ha dejado ya cinco muertos, según informó este miércoles el Departamento de Salud municipal, que señaló además que detectó bacterias de la enfermedad en 34 torres de refrigeración de 33 edificios.

Las cinco muertes, de un total de 82 casos registrados, se han producido entre el pasado viernes y este martes, todas ellas en el Upper East Side de Manhattan, indicó la agencia sanitaria en un comunicado en el que precisó que las 34 torres afectadas ya fueron limpiadas.

Uno de los fallecidos era un veterano del Ejército condecorado, de 88 años, y su familia ha anunciado que demandará al propietario de la torre que causó su contagio una vez que el Departamento de Salud determine el origen del brote.

"Hemos respondido con rapidez y contundencia a este brote de legionelosis en el Upper East Side. Tras dos casos confirmados, iniciamos nuestra investigación y ordenamos a todos los edificios con un resultado positivo inicial que limpiaran y desinfectaran inmediatamente sus torres de refrigeración. Estas medidas han salvado vidas", afirmó el comisionado de Salud de la ciudad, Alister F. Martin.

El funcionario señaló además que no se han registrado nuevos casos de legionelosis en los últimos seis días. Sin embargo, que ocho personas permanecen hospitalizadas y 56 ya han recibido el alta.

El Departamento de Salud realizó una inspección completa de todas las torres de refrigeración que dieron positivo y emitirá citaciones con multas cuando los inspectores identifiquen incumplimientos de las leyes o regulaciones municipales.

Piden endurecer el control

Una ley municipal que entró en vigor en mayo pasado obliga a los propietarios de edificios a realizar pruebas de detección de legionela cada 31 días cuando las torres de refrigeración están en funcionamiento.

El martes, la presidenta del Concejo municipal, Julie Menin, que se mostró crítica con la gestión del brote, presentó junto a otros concejales un proyecto de ley para endurecer esa normativa.

La propuesta obligaría a la ciudad a identificar las torres de refrigeración cuyos propietarios no hayan realizado las inspecciones obligatorias y a proceder a su desinfección como medida preventiva.

La iniciativa contempla además la creación de una línea telefónica durante los meses de verano para ofrecer información a los ciudadanos en caso de nuevos brotes.

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