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Recompensa

Andrés recibe 1.000 euros tras encontrar y devolver el Sorolla desaparecido: "Me hicieron un bizum y ya me lo gasté"

El cuadro podría valer hasta 150.000 euros, pero Andrés Hurtado se muestra satisfecho con su recompensa y asegura que lo devolvería "una y mil veces".

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Andrés Hurtado, el hombre que encontró y devolvió un cuadro de Joaquín Sorolla extraviado en Sevilla, ya ha recibido su recompensa. Mil euros se ha llevado este murciano por darle a sus dueños la obra, de 1919.

"Enseguida me llamó y me dijo: 'Sí, ya lo tenemos. Pero lo que la gente dice no es cierto. Yo soy un trabajador corriente. El cuadro era de mi abuelo y estamos haciendo un esfuerzo para darte un regalo'", ha relatado Andrés en Más Vale Tarde.

"El muchacho me dijo que tenía tres niños. Total, que no me dijo la cantidad y el jueves por la mañana me hizo un bizum de 1.000 euros", ha añadido.

Se estima que el valor del cuadro podría ir de los 40.000 hasta los 150.000 euros, pero Andrés asegura que se conforma con esos mil euros.

"La gente me había dicho que era más. Pero mira, él tiene tres hijos y, si por darme a mí a los hijos les priva de vacaciones o de algún capricho, pues no pasa nada. (...) Yo estoy a gusto, soy feliz como estoy", ha sostenido.

Es más, el murciano ha contado en Más Vale Tarde que ya se ha gastado la recompensa en un viaje a Asturias con su pareja, unas zapatillas y una cena. "Tampoco daba para más", ha afirmado.

Además, a pesar de conocer el precio que podría alcanzar la obra ha sido tajante: "Lo devolvería una y mil veces".

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