Iñaki López se 'declara' al chef Carlos Maldonado: "Te quiero más que a mi vida"

El presentador se ha dejado conquistar por la propuesta culinaria del chef Carlos Maldonado: un rollito de pavo con espárragos y jamón. "Lo que más me gusta es que hayas hecho un platazo con pavo", le ha dicho Pablo Ojeda.

El cocinero Carlos Maldonado, junto a Pablo Ojeda, visita Más Vale Tarde con una deliciosa propuesta: un rollito de pavo relleno de espárragos y jamón. El cocinero ha mostrado a Iñaki López y Cristina Pardo el paso a paso para prepararla, que han estado muy atentos a todo el proceso.

El chef con estrella Michelin ha decido presentar el plato con el rollito dividido en rodajas para así mostrar el relleno. "Hay que ponerlo bonito", afirma Maldonado. Ojeda comenta que una buena guarnición para este plato podrían ser más espárragos o una buena ensalada. "Esto es un plato más que completo", responde Maldonado, "no necesita nada más". "Igual Carlos y yo somos más de guarnición de patata frita", añade Iñaki.

"No sé con qué atacar esto, si con cuchillo o tenedor...", comenta López, "creo que voy a emplearlo todo, voy a entrar a matar". "Vamos con la parte más dura de esta profesión", afirma, irónico, antes de probar el plato. Maldonado explica que la salsa que acompaña el plato está mejor de un día para otro. "Esto está...", afirma Iñaki.

"Lo que más me gusta es que hayas hecho un platazo con pavo", comenta Ojeda, "la gente dice que es muy aburrido". El presentador afirma, por su parte, que no se acordaba que estaba comiendo pavo "de lo bueno que está". La perfección del plato ha provocado que Iñaki se termine despidiendo de Carlos con una particular declaración: "Te quiero más que a mi vida".