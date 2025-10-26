Aparece un cadáver en un trastero de Logroño: la Policía Nacional investiga los hechos

Un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional.

Los detalles Una vecina del edificio asegura que el cuerpo es de un hombre de más de 40 años que vivía en uno de los trasteros.

La Policía Nacional está investigando el hallazgo de un cadáver en un trastero de la calle Trinidad, en Logroño. El cuerpo fue encontrado alrededor de las 16:00 horas del domingo, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press. La Policía Judicial y el Servicio Riojano de Salud acudieron al lugar para certificar el fallecimiento. Una vecina afirmó que el cuerpo pertenece a un hombre de más de 40 años que vivía en uno de los trasteros de la tercera planta del garaje. Otro vecino relató haber visto llegar a la Policía, una ambulancia y bomberos al lugar.

