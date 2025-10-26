Ahora

Suceso en Logroño

Aparece un cadáver en un trastero de Logroño: la Policía Nacional investiga los hechos

Los detalles Una vecina del edificio asegura que el cuerpo es de un hombre de más de 40 años que vivía en uno de los trasteros.

Un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional.Un agente y un coche patrulla de la Policía Nacional.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Policía Nacional se encuentra investigando el hallazgo de un cadáver en un trastero de la calle Trinidad de Logroño. El cuerpo habría sido encontrado alrededor de las 16.00 horas de este domingo, tal y como han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La Policía Judicial y dotaciones del Servicio Riojano de Salud se han desplazado hasta el lugar de los hechos para certificar el fallecimiento.

Por su parte, una vecina del edificio asegura que el cuerpo es de un hombre de más de 40 años que vivía en uno de los trasteros. Este estaría ubicado en la tercera planta del garaje.

Otro vecino, del primer piso, ha relatado haber visto llegar a efectivos de la Policía Nacional, una ambulancia y bomberos, que han descendido por la rampa del aparcamiento.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Una marea rosa alza la voz contra la gestión de los cribados en Andalucía: "Esto es solo la punta del iceberg. No vamos a parar"
  2. Sánchez se erige como "el baluarte del estado de bienestar" y dice que el "patrón" del PP es "recortes, mala gestión y mentiras"
  3. Desmontando las mentiras de Mazón, un president que lleva un año derivando responsabilidades y dando diferentes versiones sobre la DANA
  4. Milei se la juega en unas elecciones clave para su liderazgo y para el futuro de Argentina
  5. La Policía francesa detiene a dos sospechosos del multimillonario robo al Museo del Louvre
  6. Listas de espera que desesperan: "¿Cuándo van a atenderme, cuando se me pase o cuando me muera?"