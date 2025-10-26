Radiografía del clamor valenciano un año después de la DANA: "Mazón vete al Ventorro; no vengas al funeral"

Los detalles Miles de personas tomaron las calles de Valencia este sábado, a punto de cumplirse un año de la tragedia del 29-O, para cargar contra el presidente de la Generalitat valenciana y su gestión. "Es un individuo que ha asesinado a 229 personas mientras él estaba de parranda", denunciaba una afectada.

Miles de valencianos salieron a las calles para recordar a las víctimas de la DANA y exigir responsabilidades al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Victoria Sánchez, quien perdió a su marido, criticó duramente a Mazón, acusándolo de negligencia durante la tragedia. Los manifestantes expresaron su dolor y la necesidad de justicia, señalando al líder valenciano como responsable de la pérdida de 230 vidas. Loreto Ochando, periodista, denunció el maltrato institucional hacia las víctimas. Un año después, el clamor por respuestas y justicia sigue vigente, con el pueblo unido en su demanda de cerrar esta dolorosa herida.

Alzando la voz al unísono, miles de valencianos volvieron a salir a la calle este sábado. "Vete al Ventorro, no vengas al funeral", manifestó Victoria Sánchez, quien perdió a su marido en la DANA, en referencia al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Un año después, los valencianos volvieron a gritar por los que ya no están, con el recuerdo de las víctimas presente a cada paso. "Se me rompe aún la voz porque me cuesta hablar el tema con mi abuelo", expresó una joven, mientras que otra mujer declaró que se le ponen "los pelos de punta solo de pensar en la gente que ha perdido a sus familiares".

Las voces siguen apuntando en una misma dirección: Carlos Mazón. "Es un individuo que ha asesinado a 229 personas mientras él estaba de parranda", denunció Victoria Sánchez, mientras que otra afectada dijo que no sabe "cómo el señor Mazón puede continuar en el poder"

Así, las víctimas buscan respuestas y exigen responsabilidades. "Es otro episodio más del maltrato al que están sometiendo desde las instituciones valencianas a las víctimas", manifestó la periodista Loreto Ochando.

El pueblo unido busca justicia para cerrar una herida que un año después continúa abierta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.