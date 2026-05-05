Mascarillas, distancia social y comida en el camarote: así viven los pasajeros del crucero afectado por hantavirus

Jake Rosmarin, pasajero del MV Hondius, asegura en un comunicado que están siendo bien atendidos en esta crisis y que el buque sigue "protocolos estrictos y un fuerte énfasis en la limpieza".

Jake Rosmarin, pasajero del crucero MV Hondius, donde se ha detectado un brote de hantavirus, ha compartido su experiencia a bordo y las medidas adoptadas para contener el virus, que ha causado tres muertes. A través de un vídeo, expresó su temor y el deseo de regresar a casa con seguridad. Aunque ha evitado hablar con los medios, Rosmarin actualizó la situación, destacando que, salvo dos enfermos, los demás pasajeros están bien. Elogió a Oceanwide Expeditions por su gestión y enfatizó que el buque, un barco de expedición, sigue altos estándares de limpieza. Se implementaron medidas de distanciamiento social y uso de mascarillas, con acceso limitado a áreas comunes. Rosmarin manifestó optimismo sobre la pronta resolución de la situación.

Jake Rosmarin, uno de los pasajeros a bordo del crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus, ha explicado cómo se está viviendo la situación dentro del barco y las medidas que se están llevando a cabo para evitar su propagación, que ya ha dejado tres fallecidos.

El influencer de viajes publicó un vídeo en el que mostraba su miedo ante esta situación y, entre lágrimas, recordaba que "no somos una historia, no somos titulares". "Todo lo que queremos ahora mismo es sentirnos seguros, tener claridad y volver a casa", afirmó Rosmarin, que cuenta con 30.000 seguidores en TikTok.

De momento ha rechazado hablar con los medios de comunicación, pero ha decidido publicar una "actualización tres días después del inicio de esta situación". "Aparte de los dos pasajeros enfermos que ya han sido mencionados en los medios, todos los demás a bordo se encuentran bien y mantienen buen ánimo", ha expresado.

Un buque de expedición

En su texto, ha asegurado que Oceanwide Expeditions y la tripulación "han estado haciendo todo lo posible para mantener a los pasajeros seguros, informados y lo más cómodos posible durante este tiempo".

Además, ha señalado que no se trata de un "crucero tradicional, sino de un buque de expedición" que cuenta con "protocolos estrictos y un fuerte énfasis en la limpieza, dado que visitan regiones remotas y ambientalmente sensibles, que requieren altos niveles de bioseguridad".

"El buque se mantiene con estándares muy altos, y las sugerencias de que no está limpio no son correctas", ha defendido. De momento, no se sabe con certeza cuál ha sido el origen del virus.

Distancia de seguridad y mascarillas

Sobre las medidas de seguridad que se han tomado en el crucero, ha contado que se mantiene la distancia social y el uso de mascarillas. "Los pasajeros también tienen la opción de recibir las comidas directamente en sus camarotes. Se permite el acceso a las cubiertas exteriores para tomar aire fresco, mientras que las reuniones en áreas comunes interiores como el salón están actualmente restringidas", ha añadido.

Rosmarin ha afirmado que los tripulantes están "bien atendidos" y que quedan tanto provisiones médicas como suministros adicionales. "En este momento, seguimos siendo optimistas en que la situación se resolverá pronto", ha concluido.

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