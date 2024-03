Dos hombres se han denunciado de forma mutua después de que uno de ellos increpara e insultara al otro en la línea cinco del metro de Madrid. Lo hace porque dice que "está demasiado gordo" y le aplasta. Después de insistir, el aludido ya harto le acaba golpeando. Uno ha sido denunciado por agresión y el otro por injurias y amenazas. Los hechos ocurrieron el 14 de octubre de 2023.

En las imágenes que acompañan a estas líneas se puede ver cómo el individuo que arranca insultando le dice: "Te lo juro que te mato, te lo juro". El otro, que se llama Antonio y tiene 64 años, le responde con un "pues no me toques a mi" para después ser amenazado: "Pues ya lo sabes, ten cuidado". Un intercambio de frases que termina en un "cállate, gordo" y un guantazo de Antonio acompañado de "qué no me llames gordo".

Ante la situación el resto de los pasajeros presentes no dan crédito e intentan separarles, pero el hombre ya histérico pide que se le quiten de encima, mientras asegura no haberle faltado el respeto a nadie. Incluso, empuja a una de las mujeres que viajaba en el vagón y que trataba de separarles a la que se dirige de esta forma: "¡Qué me voy a sentar! ¿No lo oyes?".

El resto de personas no dudan en defender a Antonio con gritos en los que califican al otro individuo como "'gordófobo'" y "sinvergüenza" y en llamar a las autoridades. Pasados unos minutos del comienzo de la pelea, los vigilantes de la estación de Quintana les piden a todos que se bajen y les llevan a declarar a la Policía Local.

Ambos se han denunciado. Antonio por recibir amenazas e insultos 'gordofóbicos' y el otro hombre por los dos golpes que recibió tras insultar y amenazarle en repetidas ocasiones.