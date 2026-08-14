Una 'rave' ilegal en La Granja (Cáceres) obliga a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo en la zona: hay más de 2.500 personas

Una 'rave' ilegal en La Granja (Cáceres) obliga a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo en la zona: 2.500 personas participan en la fiesta

Los detalles Los asistentes se han concentrado en los alrededores de una piscina natural de esta localidad, de unos 300 habitantes y ubicada en el norte de la provincia entre los montes de Trasierra y el cauce del río Ambroz.

Unas 2.500 personas participan en una fiesta no autorizada en La Granja, Cáceres, lo que ha llevado a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de seguridad. El alcalde, Óscar Martín, tras contactar con la Benemérita, considera que desalojar el evento sería "contraproducente" por seguridad, esperando que los asistentes, procedentes de varios países, se retiren voluntariamente. La concentración se realiza cerca de una piscina natural en esta localidad de 300 habitantes. La principal preocupación es el riesgo de incendio. La Guardia Civil, que supo del evento el jueves por la noche, mantiene un operativo para controlar la situación.

Alrededor de 2.500 personas participan en una fiesta no autorizada en un paraje del término municipal de La Granja (Cáceres), lo que ha obligado a la Guardia Civil a desplegar un dispositivo de seguridad y control. Esta cifra aproximada de asistentes, a la que se suman centenares de vehículos, es la que baraja el alcalde de La Granja, Oscar Martín, tras ponerse en contacto con la Benemérita apara abordar la situación.

En su opinión, y en declaraciones a EFE, el desalojo de esta fiesta, convocada por redes sociales en un paraje de este término municipal, sería "contraproducente" por motivos de seguridad, por lo que confía en que estas personas, procedentes de varios países, entre ellos Francia, abandonen la zona.

Los asistentes se han concentrado en los alrededores de una piscina natural de esta localidad, de unos 300 habitantes y ubicada en el norte de la provincia de Cáceres entre los montes de Trasierra y el cauce del río Ambroz.

Por su parte, Martín, que ha interrumpido sus vacaciones tras conocer esta concentración de personas, ha señalado que el municipio cuenta con una ordenanza que prohíbe la acampada libre y que la principal preocupación es que pueda producirse un incendio en la zona como consecuencia de la actividad derivada de esta afluencia "masiva".

La Guardia Civil tuvo conocimiento de esta fiesta en la noche de este jueves. La afluencia de vehículos y personas que se concentran impidió controlar inicialmente el acceso a la zona, han informado fuentes de la Guardia Civil, que ha movilizado diferentes patrullas para tratar de impedir el asentamiento y garantizar la seguridad.

Actualmente, este instituto armado mantiene un operativo en el entorno del paraje y realiza controles destinados a garantizar la seguridad de las vías próximas, así como para impedir la llegada de más asistentes.

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