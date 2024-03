La hormiga loca ha llegado a Barcelona. Se han visto ya nidos de esta especie invasora en el centro de la ciudad, que se expande rápidamente y preocupa a la capital catalana. Esta hormiga puede dañar las cosechas y meterse en locales y casas para buscar comida, pero de momento no hay ningún riesgo sanitario para los hogares.

Su característica forma de andar de un lado para otro, sin control y sus largas antenas, le han dado el nombre de hormiga loca. El Doctor en Ciencia y coordinador de ecologistas en acción, Rafael Yus Ramos, explica en laSexta que "tiene unos movimientos muy caóticos para eludir a los depredadores".

Esta hormiga lleva años habitando zonas del sur de España, como en Vélez - Málaga, donde Rafael se la ha encontrado en su propia casa. Hace unos años empezó a aparecer en zonas cercanas al puerto de Barcelona pero ahora ya hay nidos en la plaza Catalunya, en el centro de la ciudad.

Es originara de África y Asia y según el Ministerio de transición ecológica, una especie exótica invasora. A España ha llegado por la venta de colonias por internet o de manera accidental a través del comercio marítimo y los viajes. Roger Vila, responsable técnico de Bionet cuenta a laSexta que este insecto "no pica no muerde no transmite enfermedades".

Pero aunque no sea un insecto peligroso, estas hormigas se reproducen muy rápido y pueden recorrer grandes distancias para buscar alimento, colándose en casas y restaurantes, además de dañar las cosechas y alterar el ecosistema de la zona. Como cuentan los expertos a laSexta, el insecto "desplaza a las especies autóctonas de aquí porque le hace la competencia". Por tanto, un buen control de la especie e intentar es lo ideal para que no se propague.