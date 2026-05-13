Una llamada como si fuera de un hospital y una frase angustiosa: así es el modus operandi de la estafa del hijo en apuros

El perfil de la víctima es siempre el mismo: "Generalmente son personas muy mayores, estamos hablando de una media de edad que ronda los 85 años". Y no es una estafa puntual.

"Hola. Buenos días, señora. ¿Me escucha? Mi nombre es Juan Antonio y estamos llamando del hospital". Así, con una llamada y una frase angustiosa, comienza la evolución de la conocida policialmente como la estafa del hijo en apuros, que se presenta como una urgencia hospitalaria.

El inspector de la Policía Nacional que ha llevado a cabo la operación contra este estafador ha explicado a laSexta el modus operandi y cómo, a partir de provocar esa angustia inicial, consiguen al final sacarle todos los datos posibles a las víctimas y convencerles de que sus hijos están pasándolo realmente mal que para que acaben dejando dinero para una ficticia operación o atención sanitaria urgente.

Los estafadores llaman y les dicen que su hijo o hija está en el hospital y que tienen que intervenirle para no temer por su vida. "Una intervención mediante unos clavos o unos tornillos de oro que tendrían un coste muy elevado, le dan una cifra que suele ser de 50.000, 60.000 o 70.000 euros y que no sería sufragada por la Seguridad social", ha relatado.

El perfil de la víctima es siempre el mismo. "Generalmente son personas muy mayores, estamos hablando de una media de edad que ronda los 85 años", ha agregado. Y también coinciden en el modus operandi: "Durante la llamada, la víctima puede escuchar un corte de voz de una persona muy alterada, con llanto, que se hace pasar por la hija o por el hijo en el que le dice por favor que colabore con el doctor porque le duele mucho, y si no le van a tener que amputar la pierna".

Llevan a la víctima al límite con ataques de ansiedad continuos. "La vida de su hijo depende de la decisión que esté tomando y que cuanto más lo demore, más riesgo corre", ha señalado. Todo esto, con un único objetivo: "Se ven obligadas a recurrir a todo el dinero que puedan tener ahorrado o a las joyas que tengan de recuerdos en el domicilio para recopilarlo y hacérselo entrega".

No es una estafa puntual. La Policía Nacional advierte: "Semana a semana se iban incrementando los casos, iban llegando denuncias. No es un hecho de una única persona, sino de un grupo o una organización criminal". Detrás de un supuesto hijo en apuros puede esconderse una estafa perfectamente preparada.

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