Los que quedan en el MV Hondius: 27 personas ponen rumbo a Países Bajos en un trayecto de seis días

Personas a bordo del MV Hondius a su llegada al puerto de Granadilla de Abona

Los detalles Se espera que las 27 personas que quedan a bordo del MV Hondius (25 tripulantes y dos profesionales sanitarios) lleguen el domingo a Róterdam, donde el barco será sometido a los protocolos de desinfección y limpieza.

El MV Hondius, un crucero de lujo afectado por un brote de hantavirus que causó la muerte de tres personas, ha dejado Granadilla de Abona, Tenerife, y se dirige a Róterdam, Países Bajos. A bordo viajan 27 personas, incluidos 25 tripulantes y dos profesionales sanitarios que supervisan su salud. A su llegada a Róterdam, el barco será desinfectado bajo la coordinación de diversas autoridades, incluyendo el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente neerlandés y la OMS. Oceanwide Expeditions agradeció a las autoridades canarias y neerlandesas por su apoyo en esta operación humanitaria.

El MV Hondius ya no se encuentra en Granadilla de Abona (Tenerife). El crucero de lujo donde se detectó un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres personas ya está rumbo a Róterdam, Países Bajos, donde se espera que llegue el domingo tras un viaje de seis días. En total, 27 personas a bordo del barco que serán los últimos en salir del MV Hondius.

Según detalla Oceanwide Expeditions en su último comunicado, 25 de estas personas son tripulantes, mientras que hay otros dos profesionales sanitarios que vigilan que todos ellos se encuentren en buen estado de salud.

Una vez lleguen a Róterdam, el MV Hondius será sometido a un proceso de desinfección, un protocolo que todavía no está cerrado y para el que se coordinan el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente neerlandés, la OMS, el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Sanidad, la Autoridad Sanitaria del Puerto de Róterdam y otros organismos.

"Oceanwide Expeditions agradece a las autoridades locales de las Islas Canarias su apoyo para facilitar este traslado, liderado, supervisado y facilitado por la OMS y los gobiernos internacionales. Este proceso, así como las etapas previas de esta operación, no habrían sido posibles sin el apoyo de las autoridades neerlandesas y el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países Bajos. También queremos expresar nuestro agradecimiento al pueblo de las Islas Canarias por su contribución a este esfuerzo humanitario conjunto, así como al Gobierno español por su rápida preparación y su importante apoyo logístico", en su comunicado.

El crucero zarpó este lunes del puerto de Tenerife en dirección a Países Bajos, donde será desinfectado, cumpliendo la hora prevista y cumpliendo la operativa de desamarrado a las 19:00 horas (hora canaria). Una vez en Róterdam, las autoridades se harán cargo de un fallecido que se encuentra a bordo.

Cuando se cumple una semana desde que la Organización Mundial de la Salud pidiera a España que acogiera al buque afectado por el brote de hantavirus, el MV Hondius comienza el último paso en un viaje muy largo. Los últimos ocupantes, con mascarilla, cubiertos con batas plastificadas y algunas pertenencias en bolsas de plástico, se despedían de los tripulantes.

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