Un hombre mata a tiros a su expareja en plena calle en Zaragoza y luego se suicida

Los detalles El delegado aragonés Fernando Beltrán se ha desplazado hasta la calle del Cardenal Cisnero, donde ha destacado la "crueldad" del crimen por haberse cometido a plena luz del día y con premeditación: "Conocía sus pasos y ha venido con la intención de asesinarla".

Un hombre ha asesinado a tiros a su expareja en Zaragoza y luego se ha suicidado, en un caso que la Policía Nacional investiga como crimen machista. El suceso ocurrió en la calle del Cardenal Cisneros, barrio de Las Fuentes, a las 9:20 horas. El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha destacado la premeditación del crimen, ya que el agresor conocía los movimientos de la víctima. El agresor, que tenía licencia de armas deportivas, usó una de ellas para cometer el crimen. No había denuncias previas por malos tratos. El caso eleva a 14 las mujeres asesinadas este año por violencia de género.

Un hombre ha asesinado a tiros a su expareja en la mañana de este sábado en Zaragozay después se ha suicidado en lo que la Policía Nacional ya investiga como un crimen machista. El suceso ha tenido lugar en la calle del Cardenal Cisneros del barrio de Las Fuentes sobre las 9:20 horas.

Hasta el lugar han acudido efectivos de la Policía, que investigan lo sucedido, además de asistencias sanitarias. Por su parte, el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, se ha desplazado hasta la calle del Cardenal Cisnero, donde ha destacado la "crueldad" del crimen por haberse cometido en la calle a plena luz del día, con premeditación pues el agresor estaba esperando a su víctima.

"Él conocía los pasos que daba a ella, ha sido capaz de conocer que iba a encontrarla en la calle en un sitio determinado y a una hora determinada y ha venido a su encuentro ya con la intención de asesinarla", ha descrito el representante del Estado en Aragón.

El agresor tenía una licencia de armas deportiva y de hecho se le han encontrado varias armas, una de las cuales, de concurso, es la que ha empleado para cometer el crimen y luego quitarse la vida.

"El arma no la poseía por ser miembro de un Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad ni por ser de las Fuerzas Armadas", ha aclarado Beltrán en una comparecencia ante los medios de comunicación previa a que la Policía confirmase que se trata de un caso de violencia machista.

"Estamos viviendo una auténtica lacra en lo que supone este tipo de violencia ejercida contra la mujer por el mero hecho de ser mujer, por esta patología, esta actitud enfermiza de considerar que la mujer es un objeto y es una posesión y que si no se posee, no se tiene, se quita la vida de ella", avanzaba Beltrán en una valoración previa.

Efectivos investigan la escena del crimen en la que ha llamado la atención la presencia de un vehículo mal estacionado con los intermitentes activados. "De ese coche todavía no se han localizado llaves. Se está trabajando la posibilidad que sea de él o de ella, pero al no haberse localizado las llaves se han pasado matrículas por la emisora y estamos ahora viendo la pertenencia del coche", ha explicado el Delegado del Gobierno.

Con esta ya son 14 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en lo que va de año y también dos menores asesinados por violencia de género.

Así lo ha comunicado el portavoz de la Policía Nacional, Rubén Nido, en declaraciones a 'Aragón Radio', donde ha confirmado que no había denuncias previas por malos tratos en el ámbito familiar y la víctima no estaba incluida en el sistema VioGén.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

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