Un hombre asesina a tiros a su madre de 82 años en Arona (Tenerife)

Imagen de archivo de la Guardia Civil

El contexto En el lugar del crimen se encontraron cinco casquillos de pistola. Tanto el presunto homicida como la víctima son ciudadanos alemanes.

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 53 años, acusado de asesinar a tiros a su madre de 82 en Arona, Tenerife. Según el instituto armado, ambos implicados son ciudadanos alemanes. En la escena del crimen, se hallaron cinco casquillos de pistola. El cuerpo de la víctima fue descubierto el domingo, y las circunstancias del asesinato continúan bajo investigación. Las autoridades están trabajando para esclarecer los detalles de este trágico suceso, mientras la comunidad local permanece conmocionada por el incidente. La investigación sigue su curso para determinar las motivaciones detrás del crimen.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años acusado de haber asesinado a tiros a su madre de 82 en Arona, en Tenerife, según ha informado este lunes el instituto armado.

Fuentes de la investigación han detallado a EFE que tanto el presunto homicida como la víctima son ciudadanos alemanes y han precisado que en el lugar del crimen se encontraron cinco casquillos de pistola.

El cuerpo fue localizado este domingo y las circunstancias del asesinato aún están bajo investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.