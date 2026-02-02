Ahora

Se investiga lo sucedido

Un hombre asesina a tiros a su madre de 82 años en Arona (Tenerife)

El contexto En el lugar del crimen se encontraron cinco casquillos de pistola. Tanto el presunto homicida como la víctima son ciudadanos alemanes.

Imagen de archivo de la Guardia CivilImagen de archivo de la Guardia CivilGuardia Civil
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 53 años acusado de haber asesinado a tiros a su madre de 82 en Arona, en Tenerife, según ha informado este lunes el instituto armado.

Fuentes de la investigación han detallado a EFE que tanto el presunto homicida como la víctima son ciudadanos alemanes y han precisado que en el lugar del crimen se encontraron cinco casquillos de pistola.

El cuerpo fue localizado este domingo y las circunstancias del asesinato aún están bajo investigación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo en la comisión de la DANA, en directo | El líder del PP comparece en el Congreso sobre sus mensajes con Mazón
  2. Soberbia, mentiras y Vox: Sánchez y Feijóo trasladan la batalla nacional a Aragón a una semana de las elecciones
  3. Urdangarin, la cara y la cruz del exyerno real que se dejó llevar por la ambición : "Me contagié de deseos que nunca había tenido"
  4. Rodalies sigue sin recuperar la normalidad con una decena de tramos cubiertos con autobuses
  5. Bad Bunny hace historia en los Grammy y carga contra ICE: "No somos salvajes, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos"
  6. Identificados los dos agentes que asesinaron a Alex Pretti en Minneapolis