Ignacio Escolar analiza en Más Vale Tarde el auto del juez Piña en el que admite la querella contra Julio Iglesias por delitos contra la libertad sexual y explica en qué punto se encuentra la querella del cantante contra él y su medio por destapar el escándalo.

Más Vale Tarde conecta con Ignacio Escolar para analizar la situación del caso de Julio Iglesias, después de que el juez haya admitido la querella contra el cantante por delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.

Un paso que el director de 'elDiario.es', el medio que destapó este escándalo, considera "muy importante" porque "lo primero que estaba en debate era si España podía juzgar al español más famoso de la historia reciente".

Escolar explica que existen precedentes previos de otros sucesos con delitos similares por los que se investiga a Iglesias, el más conocido a Luis Rubiales, al que se le juzgó por un delito ocurrido en Australia.

De este modo, defiende que en este caso "había argumentos más que de sobra para argumentar la competencia española" a la hora de juzgar los hechos: "Que España era competente y que las víctimas merecían al menos ser escuchadas y atendidas por la Justicia española es algo que ha ocurrido hoy y que está bien que haya ocurrido".

Escolar apunta que el auto del juez Piña explica "muy bien" por qué el caso se puede juzgar en España, donde asegura que las víctimas "están en su derecho de hacerlo": "Ellas consideran que España es un país con una seguridad jurídica mayor a la hora de investigar a alguien tan poderoso y tan rico como Julio Iglesias y por eso preferían venir a España y no a la Justicia de República Dominicana".

Sobre el posible archivo de la causa, el periodista explica que existe mucha jurisprudencia en este tipo de casos donde las víctimas tienen contacto y relación con el agresor tras una presunta agresión sexual, algo que, señala, "no condiciona que el resto del testimonio sea falso".

Julio Iglesias se querella contra 'elDiario.es'

Respecto a la querella que interpuso el cantante contra cinco periodistas de 'elDiario.es', entre ellos él mismo, Escolar explica que en unas pocas semanas tendrá que testificar por un delito de injurias y calumnias y defiende que lo que publicó su medio "es cierto de principio a fin".

"Nosotros no hemos dicho 'Julio Iglesias ha violado a mujeres', porque no lo sabemos. Sabemos que hay testimonios de mujeres con un índice de veracidad alto, porque hemos comprobado muchos detalles colaterales alrededor de esta historia que confirman que parece que estas mujeres al menos están convencidas de lo que están denunciando", afirma, recalcando que estas acusaciones "las han reafirmado en los tribunales".

Pese a todo esto, señala que "se va a dar la paradoja de que el primero que va a tener que declarar como imputado voy a ser yo y el resto de mis compañeros".

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