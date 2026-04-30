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Sin energía eléctrica

Apagón en Barcelona: 90.000 personas se quedan sin luz tras una avería en una subestación de Sant Andreu

Los detalles El incidente ha afectado sobre todo a zonas del norte de la Ciudad Condal como Horta, Sant Gervasi y Nou Barri, además de a municipios del área metropolitana como Montcada i Rexac y Badalona.

Personas paseando por la Rambla del Raval
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Barcelona se ha quedado parcialmente sin luz. Una avería en una subestación en Sant Andreu ha dejado sin energía a 90.000 barceloneses, en su gran mayoría en la zona norte de la Ciudad Condal. Las zonas afectadas, Horta, Sant Gervasi, Nou Barri, Sant Andreu y municipios del área metropolitana como Montcada i Rexac y Badalona.

Y es que durante una hora, y desde las 10:21, decenas de miles de personas se han quedado sin suministro eléctrico por una avería de gran alcance. Según cuentan fuentes de Endesa, la incidencia ha afectado tanto a hogares como a locales.

La avería, en ese sentido, ya está solucionada y ahora se están investigando las causas que han provocado este apagón, que tiene lugar dos días después de que hace un año toda España se quedara a oscuras.

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