Apagón en Barcelona: 90.000 personas se quedan sin luz tras una avería en una subestación de Sant Andreu

Los detalles El incidente ha afectado sobre todo a zonas del norte de la Ciudad Condal como Horta, Sant Gervasi y Nou Barri, además de a municipios del área metropolitana como Montcada i Rexac y Badalona.

Barcelona experimentó un apagón parcial debido a una avería en una subestación en Sant Andreu, afectando a 90.000 personas, principalmente en la zona norte de la ciudad. Las áreas impactadas incluyen Horta, Sant Gervasi, Nou Barri, Sant Andreu, y municipios del área metropolitana como Montcada i Reixac y Badalona. Durante una hora, tanto hogares como locales comerciales quedaron sin suministro eléctrico. Endesa ha informado que la avería ya ha sido solucionada y se están investigando las causas del incidente, que ocurre casi un año después de un apagón que afectó a toda España.

Barcelona se ha quedado parcialmente sin luz. Una avería en una subestación en Sant Andreu ha dejado sin energía a 90.000 barceloneses, en su gran mayoría en la zona norte de la Ciudad Condal. Las zonas afectadas, Horta, Sant Gervasi, Nou Barri, Sant Andreu y municipios del área metropolitana como Montcada i Rexac y Badalona.

Y es que durante una hora, y desde las 10:21, decenas de miles de personas se han quedado sin suministro eléctrico por una avería de gran alcance. Según cuentan fuentes de Endesa, la incidencia ha afectado tanto a hogares como a locales.

La avería, en ese sentido, ya está solucionada y ahora se están investigando las causas que han provocado este apagón, que tiene lugar dos días después de que hace un año toda España se quedara a oscuras.

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