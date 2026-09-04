Detenido y a prisión por apuñalar a un hombre en plena calle en Cambre (A Coruña)

El agresor persiguió a la víctima a la que terminó clavando la navaja en la zona del estómago. El agredido Finalmente, fue detenido por la Guardia Civil y trasladado a prisión por tentativa de homicidio.

En Cambre (A Coruña) un hombre perseguía a otro con un cuchillo hasta apuñalarle. Los hechos se produjeron frente a varias personas que se encontraban en la calle. Leo Álvarez explica que, finalmente, fue reducido por varios viandantes y, después, fue detenido. Ya está en prisión.

El periodista indica que los hechos se produjeron en una calle que concentra locales de ocio en dicha localidad. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el agresor comenzó a perseguir a la víctima por la calle mientras la insultaba. La pelea acababa con un apuñalamiento.

El agredido, tras tocarse la zona, responde con varias patadas. Varias personas advierten al agresor, pero este parece hacer oídos sordos y llega a amenazarles también. De nuevo, vuelve a usar la navaja, pero, en esta ocasión, sin consecuencias.

Alguien le lanza un vaso que le da en la cara. Tres personas comienzan a perseguirle para reducirle. Finalmente, fue detenido por la Guardia Civil y ha pasado a prisión provisional por un delito de tentativa de homicidio.

Beatriz de Vicente expone que el reglamento de armas prohíbe, en general, las armas blancas. "En casa se pueden tener cuchillos normales, una navaja normal, incluso objetos de coleccionista", indica la abogada.

La letrada explica tampoco se puede llevar una navaja que no supere los 11 centímetros. "Eso es un mito", expone, "la realidad es que, si tiene más de 11 centímetros y, además, es automática, está prohibida per se". "Depende de cada situación y circunstancia", expone. "En líneas generales, las armas blancas en la calle están prohibidas", concluye.

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