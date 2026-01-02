La Policía de Indonesia investiga si hubo negligencia en el naufragio del barco en el que viajaba una familia española

Una embarcación durante la octava jornada de búsqueda de los españoles desaparecidos en el naufragio de un barco turístico.

Los detalles Personal involucrado en el operativo ha indicado que la octava jornada de búsqueda de los desaparecidos puede ser clave, debido al despliegue de potentes equipos de sonar y a que se ha acotado más el área.

La Policía de Indonesia ha abierto una investigación para determinar si se incurrió en algún delito en el naufragio el viernes de la semana pasada de un barco turístico con seis españoles a bordo, una de las cuales falleció mientras tres continúan desaparecidos tras ocho días de búsqueda.

La investigación comenzó el miércoles y corre a cargo de la comisaría de Manggarai Oriental, en la turística ciudad de Labuan Bajo -puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo- y desde donde se coordina parte del operativo de búsqueda.

"Los investigadores interrogarán a los testigos, a la tripulación del barco y al operador, y realizarán una investigación exhaustiva sobre la navegabilidad del barco y el cumplimiento de los procedimientos de seguridad marítima", apunta un comunicado de la Policía, que busca determinar si se cometió alguna "negligencia".

La embarcación de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar alrededor de las 20:30 hora local del viernes (12.30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda con lanchas.

De los 11 pasajeros que viajaban en el barco en el momento del accidente, siete (dos españoles, cuatro tripulantes y un guía -estos indonesios-) fueron rescatados y los equipos de búsqueda recuperaron el lunes el cuerpo sin vida de una menor de edad española.

Los tres españoles que siguen sin ser localizados son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño, una de las supervivientes del naufragio y madre tanto de la otra menor rescatada como de la víctima mortal encontrada hace tres días. Ambos adultos contrajeron matrimonio recientemente.

Un informe inicial apuntó a un posible fallo de motor que dejó el barco a la merced de las olas. Las autoridades del puerto dijeron a EFE que el barco zozobró tras el súbito envite de tres grandes olas, de hasta 2,5 metros sobre el nivel del mar, debido a un "fenómeno poco común" mientras navegaba por un estrecho con fuertes corrientes submarinas.

"La Policía Nacional de Indonesia se compromete a gestionar cada accidente marítimo con profesionalidad, transparencia y responsabilidad. La investigación se lleva a cabo para esclarecer objetivamente los hechos y determinar si hubo negligencia o conducta delictiva en este incidente", apuntó en el comunicado Henry Novika Chandra, jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Entre 2024 y finales de 2025, se registraron al menos 15 accidentes de embarcaciones turísticas en la región. La mayoría en las aguas de las islas de Padar, Komodo y Rinca (que componen el Parque Nacional de Komodo), "debido al mal tiempo o a problemas técnicos de las embarcaciones", apuntan los oficiales.

La Policía instó a todos los operadores turísticos a priorizar "siempre" la seguridad en la navegación y cumplir los estándares de seguridad, así como conocer los partes meteorológicos de la zona donde vayan a navegar.

Octavo día de búsqueda

La búsqueda de los tres españoles desaparecidos en Indonesia ha entrado este viernes en su octava jornada. Personal involucrado en el operativo indicó la víspera a EFE que el día de hoy puede ser clave para la misión, debido al despliegue de potentes equipos de sonar y a que se ha acotado más el área de búsqueda.

"Estamos usando cuatro equipos de sonar para buscar el pecio en el fondo marino. Esperamos que el pecio sea visible hoy para que podemos bucear hasta él y encontrar a las tres víctimas atrapadas en su interior", declaró a EFE Asfan Sulhasan, oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) y uno de los coordinadores de la misión.

Uno de los equipos de sonar, que puede detectar objetos a hasta 200 metros de profundidad y cartografiar el fondo marino, llegó el miércoles desde Yakarta y ya fue desplegado la víspera.

Mediada la jornada, BASARNAS apuntó en un comunicado que continúa con la búsqueda de las islas más cercanas a la isla de Padar -cerca del lugar donde se produjo el accidente- con inmersiones de buzos, sonares y un dron térmico.

El operativo está constituido por casi 60 personas, una reducción respecto a días previos, repartidos en 11 embarcaciones. Familiares de los desaparecidos han acudido este viernes al puerto de Labuan Bajo, desde donde se coordina parte del operativo, para agradecer el esfuerzo a los equipos y desearles suerte.

Las autoridades decidieron el jueves, cuando se cumplían las siete jornadas o el mínimo de días establecido por ley en el país para las misiones de búsqueda, extender el despliegue, al menos, hasta el domingo tras analizar los datos recabados en días previos.

Los rescatistas también encontraron ayer más restos del barco naufragado, incluidos partes de la madera del navío, cuerdas y cojines. Además, a través del Ministerio de Comunicación y Asuntos Digitales, los equipos de búsqueda obtuvieron las coordinadas de la señal del teléfono móvil de uno de los desaparecidos entre los días 27 y 28 de diciembre, cuando cesó el contacto.

"Las coordenadas son de puntos diferentes, al sur y al norte de la isla de Padar, lo que indica un movimiento. Creemos que podría encontrarse en escombros flotando o en una parte de la embarcación que permanece suspendida y arrastrada por las corrientes submarinas", dijo a EFE Budi Widjaja, quien asiste a la familia de los desaparecidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.