El desbordamiento del Alberche obliga a evacuar a dos vecinos y anega varias calles

Los detalles Las fuertes lluvias han puesto en alerta a los vecinos de Navaluenga, en Ávila. El río Alberche ha crecido de forma preocupante, causando daños en varias zonas del municipio y obligando a evacuar a dos personas mayores ante el riesgo de inundaciones.

En Navaluenga, Ávila, los vecinos viven con preocupación y vigilan de cerca cómo evoluciona el nivel del cauce del río Alberche. En las últimas horas, el agua ha causado daños en las áreas más próximas al río y ha llegado a anegar algunas calles.

Según se ha podido conocer, dos vecinos de avanzada edad tuvieron que ser evacuados de su domicilio por los servicios de emergencia. "Nos quedamos impresionados, no lo habíamos visto así nunca", comenta una vecina cuya casa se vio amenazada cuando el agua llegó hasta sus puertas.

Por primera vez, los habitantes de este municipio recibieron una alerta de Protección Civil en sus móviles. "El jueves llegó el mensaje de la alerta... ese día por la noche se fue la luz en algunos sitios..", señala otra mujer.

Desde el pasado jueves no ha dejado de llover y hoy se espera que las precipitaciones acumuladas alcancen los 200 litros en el municipio.

