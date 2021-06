Este domingo un hombre de 72 años cayó a la Ría de Bilbao mareado y desvanecido. Cuatro personas se lanzaron rápidamente para socorrerle, entre ellas, Mohammed. En el vídeo se ve cómo él, fruto del esfuerzo, apenas puede tampoco respirar. Sin embargo, su ayuda fue clave para mantener con vida al anciano. Hoy, Mohammed Diouf ha contado cómo lo vivió.

"Estaba inconsciente y no respiraba. Yo me tiré y le di la vuelta. Llegué un poco mal porque casi me ahogo. A él le quedaba poco tiempo: en dos minutos más él se iba a morir", recuerda Mohammed respecto al incidente.

Un policía municipal fuera de servicio le dio el relevo se tira al agua y ayuda a ambos: a la víctima, cogiéndole por detrás y colocándolo boca arriba; a Mohammed, "liberándolo" de la carga y permitiéndole respirar. Una persona les tira una cuerda desde arriba, lo cual permite a Mohammed descansar sobre ella y agarrar al policía para mantenerlo a flote.

En ese momento, otros dos hombres se tiran para asistir al agente, a Mohammed y a la víctima, hasta que aparece una embarcación que les tira una serie de flotadores salvavidas para ayudarles. Entre todos, logran desplazar al hombre y subirlo al barco.

Serigne Sene es otro de los que participó en el rescate. Él se zambulló después del policía. Ahora, ha explicado de forma muy clara por qué lo hizo frente a la cámara de laSexta: "Gente que se está muriendo delante de mí… Si veo que puedo hacer algo para ayudarle, tengo que hacerlo".

Mohammed Diouf, ha afirmado, no es la primera vez que arriesga su vida por salvar la de otro: "Lo he hecho aquí dos veces, y en mi país, un montón. Me alegro mucho de haber salvado la vida del pobre señor". El hombre que cayó a la Ría fue trasladado al hospital una vez llegó a tierra.