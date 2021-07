A Samuel Luiz lo mataron a puñetazos y patadas el pasado fin de semana a las puertas de un pub de A Coruña. Según los testimonios de algunos testigos, lo hicieron al grito de "maricón de mierda" y "te voy a matar, maricón".

Por el momento, la Policía ha detenido a cuatro mayores de edad y a dos menores. Todos, a excepción de una joven que parece no haber participado de manera directa en la agresión, han ingresado en prisión y en un centro de menores, respectivamente.

Precisamente, hoy laSexta ha podido hablar en exclusiva con el padre de uno de los implicados, que asegura estar "muerto en vida" y sentirse culpable por lo que ocurrió.

"Tengo una culpabilidad dentro porque mi hijo está implicado en el asesinato. No puedo decir más porque no tengo fuerza. Ahora mismo, estoy muerto en vida", ha señalado al respecto.

Asimismo, ha querido pedir perdón a la familia de Samuel, aunque asegura, sabe que "no va a valer para nada". "Me pongo en el lugar de la familia, pienso en cómo están ellos porque la muerte de un hijo es lo peor que puede haber. Les doy el pésame, aunque sé que no va a valer para nada. Estoy sufriendo con ellos", ha agregado.

El padre de este agresor también ha pedido que "los que fueron, lo paguen" y dice ser consciente de que su hijo "estuvo implicado en un principio", aunque no sabe "qué pasó después".

Por el momento, tres personas han ingresado en prisión y otras dos, en un centro de menores. La Policía continúa investigando los hechos y visualizando las imágenes que grabaron las cámaras de los establecimientos y los testigos. Además, no descartan que se produzcan nuevas detenciones por la omisión del deber de socorro entre los que allí se encontraban.