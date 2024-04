La madre de la joven de 17 años que presuntamente fue violada el pasado 31 de marzo por tres hombres en Écija ha relatado en laSexta cómo se encontró a su hija cuando llegó a casa. "Me dijo 'Mamá, me han violado tres hombres' y se me desmayó", cuenta.

Su hija había salido de fiesta un sábado más. Ese día se había desplazado con sus amigos a una discoteca que frecuentan habitualmente en un municipio vecino, La Carlota (Córdoba). Pero a lo largo de la noche, según ha relatado la víctima y un amigo a la Policía, tres hombres conocidos en Écija intentaron colarse en su reservado.

"La estaban observando porque ella estaba en un reservado. Les dijeron que ellos habían intentado colarse, pero los echaron", cuenta la madre.

Al acabar la fiesta el resto de amigos se fueron a casa en taxi. La víctima se quedó junto con un amigo, que se subieron al coche de unos hombres que no conocían, los mismos que presuntamente la violaron más tarde.

"Lo primero que hicieron era soltar al amigo", relata la madre de la víctima. Su familia cree que previamente la drogaron porque según aseguran, "cuando ella reacciona, se despierta y se encuentra la situación de que la estaban violando". "No pudo haber ni forcejeo, ella relacionaba y se me aplomaba", añade la madre.

Los tres hombres acusados de violarla la dejaron tirada en la puerta de casa y huyeron y ya han ingresado en prisión como presuntos autores de la violación grupal.