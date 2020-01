Jose, el dueño del bar de León en el que se quedó encerrado un joven tras dormirse en el baño del establecimiento, explica en declaraciones a Espejo Público de Antena 3 que "no es la primera vez que alguien se queda dormido, pero sí que pasa la noche dentro".

El hombre llamó pidiendo auxilio a la Guardia Civil cuando se despertó: "Hola, mira, estoy aquí en un bar de La Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado encerrado, y aquí estoy".

El agente, tratando de localizarle, le pregunta si el bar abrió por la noche anterior. "Claro, estaría abierto hasta las 12, pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera", responde el hombre.

Sin embargo, el dueño del bar aclara que el bar no cierra a las 12, sino que cerró a las 4 de la mañana, hora a la que se habría quedado dormido el joven. Coincidiendo con la llamada a la Guardia Civil, saltó la alarma del bar y Jose recibió la llamada de los agentes. "Por el móvil vi que era un cliente y me tranquilicé", explica.

Quien estaba más tranquilo era el propio cliente, que se sirvió una caña nada más despertarse. El dueño se lo toma con humor: "A esa le invitaremos". Además, explica que los vídeos han sido distribuidos por el protagonista de la historia a grupos de amigos y aclara que "es un buen chico".