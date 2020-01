Un hombre ha llamado pidiendo auxilio a la Guardia Civil después de acabar encerrado en un bar tras quedarse dormido borracho en el baño. El curioso incidente ha tenido lugar en La Virgen del Camino, en León, y ha causado la sorpresa, incluso, del agente que ha atendido la llamada.

"Hola, mira, estoy aquí en un bar de La Virgen del Camino y me he quedado encerrado. Lo han cerrado hace un buen rato y me he quedado encerrado, y aquí estoy", comienza explicando el hombre, que no es capaz de recordar en qué establecimiento se encuentra.

El agente, tratando de localizarle, le pregunta si el bar abrió por la noche anterior. "Claro, estaría abierto hasta las 12, pero yo fui al baño y me quedé dormido de la borrachera", responde el hombre.

Entonces, el guardia civil le pregunta si ha conseguido salir del lavabo, a lo que explica: "Hombre, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora, dentro de la barra".

"Quizá era mejor un café, pero bueno... ya vas calentando la máquina", responde entre risas el agente.