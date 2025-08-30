Al borde del naufragio por el ataque de un grupo de orcas en Sanxenxo

Un grupo de orcas ataca a dos veleros en Ribeira (A Coruña)

Un velero que navegaba por aguas cercanas a Sanxenxo, Pontevedra, y que llevaba tres personas a bordo ha sido atacado por un grupo de orcas. Los pasajeros pudieron controlar la situación sin ayuda externa y los animales no han resultado heridos.

Una de las tres personas que navegaba en una zona cercana a las Islas Ons, llamó al 112 sobre las 19:30 horas e informó del suceso.

El ataque provocó una vía de agua en la embarcación y esta quedó sin gobierno, aunque finalmente nadie resultó herido ni se dieron problemas mayores.

Por su parte, emergencias dio aviso a Salvamento Marítimo y al Servizo de Gardacostas de Galicia, que enviaron al remolcador Irmáns García Nodal.

Además, también se informó a la Guardia Civil, Policía Local y al GES de Sanxenxo.