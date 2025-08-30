Un herido tras ser disparado en la puerta de un bar en Barcelona

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.

Los detalles Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas de este viernes y las primeras investigaciones apuntan a que un hombre sacó un arma y disparó a otro.

Los Mossos d'Esquadra están investigando un tiroteo ocurrido en la Rambla Prim de Barcelona, en el distrito de Sant Martí. El incidente tuvo lugar el viernes por la noche, alrededor de las 21:30 horas, frente a un bar, después de un altercado. La víctima, que según El País es el dueño del establecimiento, fue herida pero no corre peligro, aunque permanece hospitalizada. El agresor huyó y aún no ha sido detenido. Testigos y clientes del bar socorrieron al herido, mientras que agentes de los Mossos y personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) acudieron al lugar.

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que tuvo lugar este viernes en la puerta de un bar de la Rambla Prim de Barcelona, en el distrito de Sant Martí, en el que un hombre resultó herido.

El suceso se habría dado tras un altercado, asegura la policía autonómica. Asimismo, sostiene que la víctima, que según El País era el dueño del establecimiento, no corre peligro, pero que se encuentra ingresado.

Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas y las primeras investigaciones apuntan a que un hombre sacó un arma y disparó a otro. Aunque aún no hay detenidos, ya que el supuesto agresor huyó del bar, los Mossos investigan el tiroteo para esclarecer lo ocurrido.

En el momento, viandantes y clientes que se encontraban en el lugar socorrieron al herido, que estaba sangrando.

Hasta allí se desplazaron agentes de los Mossos y enfermeros del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).