Tiroteo en Barcelona

Un herido tras ser disparado en la puerta de un bar en Barcelona

Los detalles Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas de este viernes y las primeras investigaciones apuntan a que un hombre sacó un arma y disparó a otro.

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo que tuvo lugar este viernes en la puerta de un bar de la Rambla Prim de Barcelona, en el distrito de Sant Martí, en el que un hombre resultó herido.

El suceso se habría dado tras un altercado, asegura la policía autonómica. Asimismo, sostiene que la víctima, que según El País era el dueño del establecimiento, no corre peligro, pero que se encuentra ingresado.

Los hechos se produjeron sobre las 21:30 horas y las primeras investigaciones apuntan a que un hombre sacó un arma y disparó a otro. Aunque aún no hay detenidos, ya que el supuesto agresor huyó del bar, los Mossos investigan el tiroteo para esclarecer lo ocurrido.

En el momento, viandantes y clientes que se encontraban en el lugar socorrieron al herido, que estaba sangrando.

Hasta allí se desplazaron agentes de los Mossos y enfermeros del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).

