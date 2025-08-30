Ahora

España ahorra

"Hacer una lista de lo que te quieres gastar" o "comprar algo en el súper y comer en la playa": así han ahorrado los españoles en sus vacaciones

Los detalles Algunos viajeros han veraneado directamente en casas de familiares y amigos para no pagar alojamiento, otros han decidido salir de España porque "el hospedaje es más económico fuera".

Españoles veranean.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este verano ha sido una de las temporadas estivales en las que menos han gastado los españoles. Unos han preferido "comprar algo en el súper y comer en la playa" y otros han hecho "una lista para apuntar" lo que se querían gastar.

Estas han sido algunas de las opciones de los turistas para ahorrar durante sus vacaciones este 2025. Otros viajeros han veraneado directamente en casas de familiares y amigos para no pagar alojamiento, algo que cada vez está más visto en territorio español.

Los que no tienen esa suerte han buscado otras alternativas para apretar un poco más los bolsillos: "Ajustamos un poquito más en lo que son las excursiones". Otros revelan que desayunan "en el apartamento para no gastar tanto".

En zonas vacacionales como Baleares, muchos negocios estiman una caída en el gasto de un 30%. Sin embargo, la ocupación ha rondado los 90%.

En la comunidad de Cataluña han analizado que los turistas reducen cada vez más sus vacaciones y que estos se alojan una media de tres noches. Esta es la cifra más baja desde 1999.

Los restaurantes también lo notan

Por su parte, el encargado del Restaurante Salamanca (Barcelona), Benito Mateo, explica que cuando atiende a grupos de ocho personas, estos piden paella para cuatro: "Es muy difícil vender postres y cafés".

Asimismo, las altas temperaturas y las olas de calor han limitado que los ciudadanos pudieran disfrutar de la terraza de bares y restaurantes en zonas como Andalucía. Francisco Díaz, vocal de Horeca Jerez: "Yo he visto mucha gente, lo que pasa es que a unas horas determinadas la gente no se puede sentar debajo de una sombrilla".

Muchos de los turistas que planeaban sus vacaciones de verano decidieron finalmente salir de España y buscar opciones más baratas: "Compensa más porque el hospedaje es más económico fuera", sentencia un viajero.

