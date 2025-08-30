Un hombre sufre heridas graves tras caer de un tercer piso mientras trabajaba en Molina de Segura

Vehículo del servicio de emergencias 112 Andalucía, en una imagen de archivo.

Un hombre de 50 años sufrió heridas graves al caer de un tercer piso mientras trabajaba en Molina de Segura, Murcia. El accidente ocurrió en la urbanización Altorreal y fue reportado al 112 alrededor de las 14:30 horas del sábado. Los Servicios Sanitarios de Emergencias acudieron al lugar para atender al herido, quien presentaba un grave traumatismo. También se desplazaron efectivos de la Policía Local y una Unidad Móvil de Emergencias de Emergencias Sanitarias 061. Debido a la gravedad de sus lesiones, el hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

