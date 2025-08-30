Ahora

Accidente laboral

Un hombre sufre heridas graves tras caer de un tercer piso mientras trabajaba en Molina de Segura

Los detalles El afectado se encontraba en la urbanización Altorreal y ha sido trasladado con un traumatismo grave al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

Un hombre de 50 años ha resultado herido de gravedad este sábado al caer de un tercer piso mientras trabajaba en el municipio murciano de Molina de Segura.

Al lugar de los hechos han acudido los Servicios Sanitarios de Emergencias, que han atendido al herido.

El afectado ha caído del tercer piso de un domicilio en la urbanización Altorreal. El 112 ha recibido el aviso de un accidente laboral sobre las 14:30 horas.

Asimismo, también se desplazaron efectivos de la Policía Local de la localidad y una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de Emergencias Sanitarias 061.

Debido a un grave traumatismo, el hombre ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

