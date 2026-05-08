Graziella Almendral explica las versiones sobre el origen del brote de hantavirus: "Está en la zona más continental de Argentina y cerca de Chile"

¿Por qué es importante? Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer y el hombre considerados pacientes cero fueron contagiados por hantavirus en un vertedero de Ushuaia. Sin embargo, Argentina niega que haya sido allí.

Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer y el hombre considerados pacientes cero de este brote de hantavirus fueron contagiados por hantavirus en un vertedero de Ushuaia al que acudieron a avistar aves. Sin embargo, Argentina niega que haya sido allí donde se ha provocado.

En este sentido, las autoridades expertas recomiendan todavía no llegar a ninguna conclusión sobre el origen de este brote, puesto que el periodo de incubación de este virus dura hasta 45 días y esta pareja llevaban más de cuatro meses viajando no solo por Argentina, sino también por Chile y Uruguay. De hecho, recuerdan que Tierra del Fuego, que es la provincia argentina más austral, no es una zona endémica de hantavirus.

Preguntada en el especial laSexta Noticias: alarma hantavirus, la experta y directora de 'Indagando TV', Graziella Almendral, asegura que este asunto "requiere una investigación muy profunda". De esta manera, explica que "lo que se está intentando, sobre todo, es localizar dónde está fundamentalmente el animal que hospeda este virus".

Además, apunta que "este virus sabemos que vive con un roedor que se llama colilargo y que no tiene ningún problema de convivencia, o sea, no le hace daño, no afecta al animal, por eso se llama su reservorio y se sabe que la presencia está fundamentalmente en la zona más continental de Argentina y sobre todo más cerca de la zona de Chile".

"Por eso hay otro grupo de epidemiólogos que están diciendo 'ojo, no está en la zona de Ushuaia este roedor' que, además, es más de ciudad, más urbano", indica Graziella Almendral. Asimismo, explica que "este roedor suele poblar zonas más boscosas, más en la zona más continental, por lo tanto, se busca también la presencia".

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