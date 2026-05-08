Mario Viciosa, sobre el vertedero turístico de Ushuaia como posible origen del brote de hantavirus: "Entramos en contacto de manera muy arriesgada"

¿Por qué es importante? El responsable de Ciencia de Newtral ha apuntado que "ha mutado nuestro comportamiento social y global y eso nos hace exponernos de alguna manera a nuevos retos, nuevos virus".

Mario Viciosa, responsable de Ciencia de Newtral, ha señalado este jueves en el Especial Sexta Noticia: Alerta Hantavirus que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, "está superacertado". Así se ha pronunciado tras las palabras de Simón sobre el brote de hantavirus en un crucero.

"El hantavirus no era un problema porque no íbamos a las áreas donde estaba circulando, en su propio entorno, con sus propio huéspedes, animales, etc. Pero ahora vamos a esos lugares, ya sea por supervivencia o porque necesitamos más tierra o por turismo, nos estamos moviendo mucho y, con nosotros, se mueve el riesgo", dijo Simón.

Así, buena prueba de lo acertado de las palabras de Simón, según ha apuntado Viciosa, "es lo que vamos sabiendo de este brote de hantavirus". "Y es que todo apunta a que se inicia en un vertedero. Un vertedero que desde 2011 parece que no ha dejado de creer en Ushuaia y que se ha convertido en una zona turística", ha agregado.

"¿Por qué va a ser un vertedero un lugar de atracción turística? Porque es una zona de observación de aves. Aves que están en contacto con excrementos de roedores, con esos roedores que son portadores de ese hantavirus y que se lo van pasando sin que a ellos les afecte. Es decir, no es como la gripe aviar donde ves un montón de aves muertas y entonces te pones en alerta, valga la redundancia. No, no, aquí estamos en algo que es ya habitual y donde entramos en contacto de manera muy arriesgada", ha agregado.

La diferencia, ha apuntado, es que "se ha ha multiplicado el número de viajes de este tipo en los últimos años y que esos viajes son cada vez más internacionales, como estamos comprobando casi en tiempo real con personas de distintas nacionalidades. Esto no es ni bueno ni malo, pero hay que tenerlo en cuenta porque no es que el virus en esta variante de los 'Andes' haya mutado, es que ha mutado nuestro comportamiento social y global y eso nos hace exponernos de alguna manera a nuevos retos, nuevos virus, sobre todo si depredamos cada vez más territorio forestal, que son hábitats donde hay animales con sus patógenos"