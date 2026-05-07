Graziela Almendral explica si el confinamiento por hantavirus ha de ser voluntario o no: "Si una persona se niega, se tiene que aplicar la ley"

La periodista especializada en salud, Graziella Almendral, explica en Al Rojo Vivo qué suele pasar en casos de este tipo. "En la gran mayoría de los casos, por no decir el 100 %, la persona voluntariamente entra en el confinamiento".

Los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por hantavirus llegarán a Madrid el lunes y serán trasladados al Hospital Gómez Ulla para guardar la cuarentena necesaria, una medida de salud pública que suele aplicarse en este tipo de casos. Sin embargo, Sanidad y Defensa discrepan sobre si el aislamiento de los pasajeros será voluntario u obligatorio.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado al "sentido común" respecto a la obligatoriedad o voluntariedad de la cuarentena a la que se deberán someter los catorce españoles, por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a los medios, asegura que será voluntaria. Unas declaraciones de ambas dirigentes que también podemos ver en este vídeo.

La periodista especializada en salud, Graziella Almendral, explica en Al Rojo Vivo que en España ya hemos tenido este problema con otras enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis multirresistente.

En estos casos, explica la periodista, "estamos hablando de un problema de salud pública", por lo que si una persona se niega a confinarse, "entonces se tiene que aplicar la ley" y un juez debe dictaminarlo.

No obstante, es verdad, aclara Almendral, que "en la gran mayoría de los casos, por no decir el 100 %, la persona voluntariamente entra en el confinamiento porque no quiere ni ser un problema para la salud, ni para su familia, ni para sí misma. Por lo tanto, es normal que se confinen voluntariamente"

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