Ya está "todo preparado": García, Marlaska, Torres y el director de la OMS, en Tenerife para evacuar el Hondius en un "operativo inédito"

Los detalles El barco va a fondear en aguas canarias para llevar a los pasajeros y tripulación al puerto de Granadilla. "Estamos en coordinación con las autoridades sanitarias internacionales", ha afirmado la ministra de Sanidad. Hay 23 países implicados.

El MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, está listo para fondear en aguas de Tenerife y evacuar a 150 personas en el puerto de Granadilla. Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y Tedros Adhanom Ghebreyesus supervisan el operativo, considerado "inédito" por la ministra de Sanidad, con 23 países implicados. Se han desplegado 358 efectivos, incluidos 325 guardias civiles. La OMS agradece a España y Pedro Sánchez por su liderazgo. Una mujer en Alicante ha dado negativo en la primera prueba de hantavirus, mientras que otra en Cataluña sigue asintomática. En Ámsterdam, una azafata también ha dado negativo.

Ya está todo listo para la llegada del MV Hondius, del barco en el que se ha generado un brote de hantavirus, al archipiélago canario. A las aguas de Tenerife, en las que fondeará en el sur de la isla para evacuar en el puerto de Granadilla a las cerca de 150 personas que siguen en el interior del crucero. En el lugar, para supervisar el dispositivo, ya están Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres y el director general de la OMS,Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Y es que el operativo, como ha afirmado la ministra de Sanidad, es "absolutamente inédito" con hasta "23 países implicados en la evacuación de las personas que están en el barco". Así lo ha dicho desde la isla, desde un lugar en el que se ha instalado un puesto de mando en el que ya hay personal "de diferentes ministerios y de la OMS".

"Nuestra presencia viene a reforzar a los diferentes ministerios y operativos que tenemos que controlar y para salvaguardar que todo vaya bien", ha explicado García.

Porque las miradas están puestas en ese puerto de Granadilla: "Todo está preparado, tanto el dispositivo de protección como el sanitario".

"Estamos en coordinación con las autoridades internacionales, para hacer todo con toda la seguridad posible", ha expresado la ministra.

En ese sentido, ha confirmado que la decisión es que el buque quede fondeado en las aguas tinerfeñas, pero abre la puerta a "tomar las decisiones que haya que tomar para salvaguardar la salud y la seguridad de los pasajeros".

"Esa decisión depende de capitanía marítima de las autoridades portuarias, de las condiciones climatológicas, de las sanitarias... Depende de muchas cosas, por eso estamos aquí los ministros, para decidir con el mayor rigor y la máxima evidencia científica", ha compartido.

Los aviones, rumbo a la isla

Por su parte, Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha confirmado que los vuelos que llevarán a las personas que siguen en el barco a sus países de origen "están llegando a Tenerife y van a seguir llegando entre hoy y mañana".

Además, ha hablado de los efectivos que hay en el dispositivo de evacuación: "Son 358, con 325 guardias civiles y 33 policías. Con todas las garantías realizarán también sus funciones desarrolladas".

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ha afirmado que son "seis comunidades" las que tienen a "alguna persona" en el interior del barco.

La OMS, agradecida a España y Sánchez

Así pues, todo está preparado. Todo está preparado para que el MV Hondius, el barco en el que se ha declarado un brote de hantavirus que ha acabado con la vida de tres personas, fondee en las aguas próximas al puerto de Granadilla, en una decisión que la OMS ha querido agradecer a España y a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

"Gracias por la solidaridad de España, por su liderazgo y por su compromiso de brindar atención crítica y apoyo a los pasajeros del MV Hondius", ha compartido el director general de la OMS.

En su mensaje, a través de X, ha confirmado que van a trabajar "estrechamente" con el Gobierno de España para una "respuesta sólida, coordinada y eficaz frente al hantavirus": "Juntos, protegemos la salud y salvamos vidas".

Pedro Sánchez, por su parte, ha resaltado el papel de España y habla de que "aceptar la solicitud de la OMS es un deber moral y legal para con los ciudadanos, Europa y el derecho internacional".

"España siempre va a estar del lado de quienes necesitan ayuda. Hay decisiones que definen quiénes somos como sociedad", ha expuesto en X.

La mujer aislada en Alicante, negativo

En cuanto a los posibles casos sospechosos de hantavirus, la mujer que está en aislamiento en Alicante ha dado negativo en la primera de las dos PCR que han de realizarse tal y como marca el protocolo. En caso de dar un segundo negativo, la trasladarán al Gómez Ulla para la cuarentena; si da positivo, irá al Hospital La Fe de Valencia.

En Cataluña, la otra mujer aislada permanece asintomática a la espera del resultado de su primera PCR.

En Amsterdam, la azafata neerlandesa que tuvo contacto con una de las víctimas mortales de la infección también ha dado negativo.

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