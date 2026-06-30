Una gasolinera de Galicia alerta a sus clientes: durante cinco horas ha estado sirviendo diésel en lugar de gasolina

El gerente de una gasolinera de Galicia explica que el camión cisterna repostó diésel en el tanque de gasolina y viceversa, un error de "factor humano" por el que ha pedido perdón y anunciado que se hará cargo de las reparaciones de los coches afectados.

Una gasolinera de Galicia ha tenido que avisar a sus usuarios de que, durante cinco horas, estuvieron sirviendo gasóleo en lugar de gasolina. El gerente del establecimiento ha pedido perdón y, además, ha anunciado de que se hará cargo de las reparaciones de los coches derivadas del error.

César Avelleida, el gerente de la gasolinera, explica que el camión cisterna "repostó diésel en el tanque de la gasolina y la gasolina en el depósito del diésel": "Depende todo del factor humano en ese caso", señala.

Hasta 55 conductores se han visto afectados por esta circunstancia, de manera que tendrán que rellenar un formulario y aportar el ticket de la gasolinera o, en su defecto, se recurrirá a las cámaras del establecimiento.

"Es una verdadera putada", lamenta un conductor, que explica que esto obliga a tener que vaciar el tanque, limpiar los inyectores "y te quedas sin coche al menos dos o tres días".

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