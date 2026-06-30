Peleas y gente consumiendo droga en plena calle: los vecinos de Lavapiés denuncian los problemas de inseguridad de su barrio

Un hombre de 35 años se encuentra grave tras ser apuñalado con una botella rota en lo que supone la enésima reyerta de un barrio de Lavapiés que se está convirtiendo en un punto negro de inseguridad en pleno centro de Madrid.

Un hombre de 35 años resultaba herido grave tras recibir varias puñaladas, las más preocupantes en cuello y tórax, durante una reyerta en el barrio de Lavapiés. El hombre que le habría atacado con una botella rota fue detenido en un parque muy cercano.

Se trata de la enésima reyerta en este barrio del centro de Madrid que se está convirtiendo en un punto negro y donde sus vecinos llevan tiempo denunciando la degradación del vecindario por los problemas de inseguridad.

Prácticamente a diario se registran imágenes de peleas e incluso personas consumiendo drogas en plena calle. El menudeo de droga también ha provocado que aumente el número de robos y las reyertas, que en muchos casos acaban con personas ensangrentadas.

Los parques infantiles se han convertido en el lugar favorito para consumir o para pernoctar y por las noches los corrillos de adictos que despiertan a los vecinos son una constante. Por las mañanas, kilos de basura se amontonan en las calles tras una noche entera de gente rebuscando en la basura.

Una situación insostenible para los vecinos de Lavapiés, que se ha convertido en uno de los barrios más peligrosos y conflictivos de la capital.

"No sé lo que es vivir un día sin ver a nadie consumiendo, sobre todo base, que les deja como zombis", comenta un vecino, que asegura que en el barrio se está produciendo un "efecto llamada". Otro afirma haberse encarado con alguien por tirar la basura en el suelo y se la han tirado a la cabeza.

Bea de Vicente apunta que en este tipo de barrios "hace falta un plan de intervención social multifactorial: arreglar el barrio, arreglar las casas y tratar el problema de la drogodependencia".

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