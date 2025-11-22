Ahora

En una discoteca

Localizan y detienen a un ladrón de móviles en Barcelona por el GPS de los terminales que había robado

¿Qué ha pasado? El presunto autor se olvidó de apagar los dispositivos y las víctimas tan solo tuvieron que geolocalizarlos. Tenía hasta seis móviles que no supo decir de dónde habían salido.

Un agente de los Mossos, en una imagen de archivo.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Los Mossos han detenido a un hombre en una discoteca de Barcelona que portaba consigo seis teléfonos móviles presuntamente robados. Todo sucedió de madrugada, cuando una patrulla acudió al local, situado en la calle Amogàvers, después de recibir dos avisos de robos de estos terminales.

El presunto autor de los hechos había olvidado apagar los dispositivos y tenían el GPS activado. Los afectados tan solo tuvieron que geolocalizar sus móviles para que los agentes dieran con el lugar en el que estaba el detenido.

En la inspección, además de estos dos terminales, se comprobó que tenía consigo otros cuatro más de los que no supo decir de dónde habían salido.

Además, una de las víctimas identificó al detenido después de que este se le hubiera acercado en un momento dado.

Ante tales pruebas, la Policía procedió a la detención del sospechoso y también a la devolución de los terminales. Tres de ellos ya están con sus dueños.

En ese sentido, el detenido tenía también diferentes documentos de identidad y tarjetas de crédito entre sus pertenencias. La Guardia Urbana está tratando de localizar a sus dueños para devolver dichos objetos.

