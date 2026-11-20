La protesta se produce en plena huelga educativa y después de que la Consejería enviara una circular a los centros educativos y a las familias para advertir a los profesores de que no pueden realizar comentarios o alegatos de carácter político o ideológico durante las horas lectivas.

Centenares de profesores de Primaria y Secundaria se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en la calle Alcalá, para protestar por la situación de la educación pública y exigir la dimisión de la consejera, Mercedes Zarzalejo, que estaba presente y no ha reaccionado al respecto. Los docentes, cada vez más indignados, reclaman que la Administración se siente a negociar sus reivindicaciones.

La protesta se produce en plena huelga educativa y después de que la Consejería enviara una circular a los centros educativos y a las familias para advertir a los profesores de que no pueden realizar comentarios o alegatos de carácter político o ideológico durante las horas lectivas. Una medida que los docentes consideran un intento de silenciar sus reivindicaciones.

En varios centros educativos y municipios madrileños, como San Sebastián de los Reyes o Rivas, los profesores han respondido con una imagen simbólica: amordazados, para denunciar que se les está impidiendo hablar sobre los motivos de la huelga y sobre los problemas que afectan a la educación pública.

Entre sus reivindicaciones están la bajada de ratios, la mejora de las infraestructuras educativas y una subida salarial. Insisten en que su objetivo es negociar con la Consejería y lamentan que, hasta ahora, no se haya producido ese encuentro. Aseguran que están dispuestos a escuchar una negativa, pero que no entienden que Zarzalejo ni siquiera se siente con ellos. 'La educación pública no se vende. La educación pública se defiende', es uno de los lemas que se escucha en las concentraciones.

Por su parte, Zarzalejo ha dicho minutos más tardes a la prensa que "los centros tienen que ser espacios libres de cualquier ideología political, sindical, electoralista": "Los centros tienen que estar llenos de conocimiento. Que se ponga al margen a los niños de cualquier campaña. Lo que está mal es imponer por la fuerza lo que no se consigue en otros sitios. Lo que hace la CAM es respetar la representatividad de los docentes que están representados en las mesas de negociacion. El 3 de diciembre tienen elecciones sindicales. En esas mesas es donde se negocia".

"Estamos a punto de acordar un acuerdo para la carrera docente. ¿Por qué no le damos la legimitdad a este comité? Porque todos los acuerdos que se alcanzan tienen aplicación y vigencia para todos los docentes", ha añadido. Así, subraya que el seguimiento de la huelga ha caído en picado una media de un 5 o un 6%: "Lo que me preocupa es que el seguimiento es muy desigual, hay centros con impacto nulo pero centros con un seguimiento más impactante, tenemos incluso algunas materias donde no se ha impartido ni una sola hora de clase desde el inicio de curso, en la prehuelga".

Además, la consejera expone que no tiene conocimiento de que "hayan recurrido los servicios mínimos": "Lo que sí han recurrido es una carta que yo envié precisamente a los docentes en los primeros días de huelga para aclarar las dudas. Sobre la modificación de los servicios minimos... si quieren acudir a la justicia para que un juez dictamine pues respetaremos la decisión judicial. Lo que hay que garantizar y priorizar es el derecho a la educación".

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